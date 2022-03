Domenica in e gli ospiti della ventiseiesima puntata

Puntuale come sempre, a partire dalle ore 14 dagli studi Frizzi in Roma, Mara Venier torna domenica 13 marzo 2022 ad aprire le porte della sua Domenica in all’affezionato pubblico di telespettatori che ogni settimana sceglie lei ed il programma storico del primo canale della televisione di Stato. Dopo il toccante preludio di domenica scorsa, torna Gemma Calabresi Milite per proseguire l’intervista di sette giorni prima che si è dovuta interrompere per questioni di tempo. La vedova del Commissario Luigi Calabresi, ammazzato dalle Brigate Rosse, prosegue a raccontare la storia della sua vita, divelta da quel terribile episodio del 17 maggio 1972.

Il pomeriggio di Rai1 poi ospiterà un momento di spettacolo e di musica con uno degli artisti più rappresentativi e di talento del nostro paese: Riccardo Cocciante. Il cantautore farà domenica pomeriggio un percorso narrativo insieme a Mara Venier, fra musica e parole, punteggiato dall’esecuzione di alcuni dei suoi brani che impreziosiscono da sempre il repertorio della musica leggera italiana.

Si parlerà ancora della terribile guerra in corso in Ucraina con un filmato ad inizio puntata. Ospite di Mara poi, sempre per la musica, Matteo Bocelli, che lancerà il suo ultimo lavoro musicale “Dimmi” da lui scritto insieme al vincitore dl Festival di Sanremo 2022 Mahmood.

Spazio poi ad un’icona degli anni settanta ed ottanta, ma tutt’oggi ancora “sul pezzo” ovvero Amanda Lear, che si racconterà in una lunga intervista a cuore aperto con zia Mara. Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro nella ventiseiesima puntata di Domenica in, il 13 marzo 2022, a partire dalle ore 14 su Rai1.