Domenica 28 maggio 2023 l’appuntamento è con una nuova puntata di Domenica in il varietà del pomeriggio del giorno di festa diretto e condotto da Mara Venier in onda sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Un nuovo pomeriggio festivo con tanti ospiti e tanti temi che tengono compagnia al pubblico che sceglie Mara Venier e Domenica in per passare in famiglia il pomeriggio del settimo giorno della settimana.

Partenza ancora per le ultime notizie rispetto all’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna e Domenica in assegna la sua prima pagina ancora a questo tema. Per questo è previsto in apertura di trasmissione un collegamento con il Presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Bonaccini farà il punto della situazione insieme a Mara Venier. Si cambia poi registro con la musica ed una bella e lunga pagina dedicata a Little Tony.

Domenica in dedicherà un importante spazio dedicato al celebre cantante, a dieci anni dalla morte, insieme alla figlia Cristiana Ciacci. Con lei ci sarà il grande amico di Little Tony, Bobby Solo e ancora Rosanna Fratello, Edoardo Vianello e Gigliola Cinquetti. Per il mondo del cinema, ospite di zia Mara per una lunga intervista il regista, attore e produttore Luca Barbareschi.

Si passa poi ad un toccante momento con ospiti in studio un padre ed un figlio. Toccante perchè viene raccontato il rapporto fra un papà ed un figlio autistico, oggi ventisettenne che vive da solo, circondato dall’occhio di telecamere. Nel 2010 Franco Antonello ha mollato tutto, è partito in moto con il suo Andrea per alcuni mesi. Insieme hanno attraversato l’America, da Miami all’Amazzonia, un viaggio on the road dal sapore autentico. Quel momento della loro vita è diventato un best seller mondiale: ‘Se ti abbraccio non aver paura’ e ha ispirato il film di Gabriele Salvatores, ’Tutto il mio folle amore’. Franco e Andrea Antonello saranno ospiti da zia Mara per parlare di tutto questo, di loro e sopratutto del significato della parola Amore.

Si torna poi alla musica leggera di oggi con ospiti di Mara Venier due cantanti che vanno per la maggiore oggi, ovvero Dargen D’Amico e Arisa. Il giurato di X Factor ha lanciato da poco il suo nuovo singolo “Pelle d’oca“. La prof di Amici ha pure da poco lanciato il suo nuovo singolo dal titolo “Non vado via“. Ascoltiamole entrambi:

Dargen D’Amico: “Pelle d’oca”

Arisa: “Non vado via”

Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro per la puntata 28 maggio 2023 di Domenica in, come sempre diretta e condotta da Mara Venier dalle ore 14 naturalmente su Rai1.