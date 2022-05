Domenica in e gli ospiti della trentacinquesima puntata

Domenica 15 maggio a partire dalle ore 14 su Rai1 andrà in onda la trentacinquesima puntata di Domenica in, lo storico contenitore della prima rete della televisione pubblica diretto e condotto da Mara Venier. Un nuovo carico di ospiti, temi ed argomenti per tenere compagnia al pubblico affezionato a questo appuntamento televisivo. Da queste colonne vi anticipiamo quali saranno gli ingredienti di un altro imperdibile pomeriggio festivo in compagnia di zia Mara, pomeriggio che si annuncia davvero ricco.

Partiamo da un talk tutto dedicato al successo dell’Eurovision song contest 2022, quando ormai sapremo già chi è la nazione vincitrice dell’edizione torinese di questo importante Festival europeo della canzone. In studio con Mara per parlare di questo Eurofestival ci saranno Marino Bartoletti, Mara Maionchi e Andrea Scanzi. Dovrebbe esserci, salvo impedimenti dell’ultimo minuto, anche Albano in collegamento, lui che ha partecipato all’Eurofestival insieme a Romina Power nel 1976 e nel 1985. Collegamenti poi con Torino, sede dell’Eurovision 2022 per i commenti post gara con i protagonisti di questa edizione in terra d’Italia dell’importante manifestazione canora europea.

Un importante momento poi della puntata di domenica 15 maggio di Domenica in sarà con un omaggio a Franco Battiato. Resteranno in studio con Mara per questo momento Marino Bartoletti, Mara Maionchi e Andrea Scanzi che ha scritto un libro proprio dedicato al cantautore siciliano dal titolo “E ti vengo a cercare“. Si parla poi del docu-film “Quelle brave ragazze” con le protagoniste di questo programma, ovvero Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti, mentre Teo Teocoli sarà protagonista di una “intervista impossibile” nei panni di Adriano Celentano.

Torna poi da zia Mara Flavio Insinna che lancerà il nuovo film per la tv di Rai1 “A muso duro“, lavoro questo in cui viene raccontata la storia del medico Antonio Maglio, ideatore delle Para Olimpiadi nel 1960. Torna di nuovo la musica con i Matia Bazar che faranno un medley dei loro tantissimi successi canori e lanceranno il nuovo singolo, mentre per l’angolo del libro verranno presentati due nuovi tomi, il primo è “Tequila bang bang” di Veronica Pivetti ed il secondo è “Roma camminando” di Francesco Rutelli, dedicato ad un suo grande amico disabile.

Davvero ricca e ghiotta la puntata numero trentacinque di Domenica in, il cui appuntamento resta fissato domenica dalle ore 14 su Rai1, il tutto diretto e condotto, come sempre, da Mara Venier.