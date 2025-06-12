Doloroso lutto per il protagonista di Uomini e Donne: il messaggio su Instagram

Il daytime di Uomini e Donne è ufficialmente in vacanza, e tornerà ad allietare il suo numeroso pubblico subito dopo l’estate. Le prime registrazioni, come di consueto, sono previste per fine Agosto e già si ipotizzano i possibili tronisti e si parla dei vari anta che torneranno nel programma. In onda ormai da tantissimi anni il format ha dato fama e popolarità a diversi volti che oggi sono considerati dei veri personaggi soprattutto sui social.

Questo permette ai protagonisti che si sono distinti di continuare ad avere un vasto seguito anche se non hanno intrapreso la carriera televisiva o nel mondo dello spettacolo. Soprattutto in questo periodo che il programma non va in onda i fan sono concentrati su tutti gli aggiornamenti social. Nei giorni scorsi uno dei volti di Uomini e Donne più amati degli ultimi tempi ha condiviso un post Instagram che ha commosso i fans: diversi scatti che lo ritraggono da piccolo e d’adulto insieme ad una persona a lui molto cara che è venuta a mancare.

Il doloroso lutto dell’ex volto del daytime ha allertato i fans che non hanno potuto far altro che manifestare il proprio cordoglio: “Forever”, questa la didascalia che accompagna le immagini e che rivela tutto il dolore di Daniele Paudice, tronista di Uomini e Donne nella stagione 2023-24. Durante il suo percorso nel programma Daniele ha raccolto diversi consensi, è stato un personaggio composto e educato e per molti è sempre stato sincero. Oggi sta vivendo un momento molto doloroso e non poteva non condividerlo con i fans.

Uomini e Donne, il dolore dell’ex tronista Daniele

Dopo un momento di silenzio e qualche scatto pubblicato online Daniele Paudice ha risposto ai tanti fans che si sono preoccupati per lui. Ha condiviso un comunicato dove ha parlato della morte del padre: “Sono stati giorni pesanti per me e la mia famiglia. Ma voglio ringraziare tutte le persone che con un messaggio o con la loro presenza ci sono stati vicini. Grazie.”

Daniele ha deciso di rompere il silenzio, ma non ha nascosto tutto il dolore che si può provare per la perdita di un genitore. Il modello napoletano è duramente provato, aveva un legame speciale con il padre e la perdita lascia in lui un profondo vuoto. I fan e gli amici gli anno espresso la loro vicinanza: ““Siamo con te”, “Un abbraccio forte” e “La forza di tuo padre sarà sempre con te” , questi solo alcuni dei commenti ricevuti da Daniele.

Daniele Paudice, il percorso e la scelta dell’ex tronista

Modello napoletano, Daniele Paudice ha accettato il trono per trovare una donna sincera che gli facesse vivere una storia importante. Alla fine del suo percorso era diviso tra due corteggiatrici: Gaia Gigli e Marika Abbonato. Ha scelto di lasciare il programma con Gaia, i due sembravano molto affiatati e determinati a viversi anche lontano dalle telecamere. La storia è stata anche seguita sui social e molti erano i fans della coppia.

La relazione è durata solo qualche mese, poi i due hanno deciso che non erano adatti l’uno per l’altra e hanno intrapreso strade diverse. Ufficialmente Daniele risulta single, oggi è concentrato sul suo lavoro e sulla sua famiglia con cui condivide il dolore per la perdita del genitore.