Doc, le anticipazioni della prossima puntata in onda martedì 27 maggio

Martedì 27 maggio 2025, su Rai 1, alle ore 21.30 andrà in onda Doc. Si tratta del remake della famosa serie americana che narra le storie di Amy Larsen, il primario al Westside Hospital. La dottoressa viene operata d’urgenza per un grave trauma cranico per via di un incidente stradale. Al suo risveglio, si rende però conto di aver perso la memoria appartenente agli ultimi otto anni della sua vita. La stessa storia – questa – avvenuta in Doc – Nelle tue mani, la famosa fiction Rai che vede come protagonista Luca Argentero e che va in onda sul palinsesto ormai da qualche anno.

Le anticipazioni di Doc

Dopo l’incidente in cui è rimasta coinvolta, Amy inizia pian piano a guarire anche se continua a non ricordare i drammi vissuti nel contesto familiare. Cerca quindi di aggrapparsi alla sua unica fonte di salvezza, cioè la medicina. La dottoressa era considerata – prima di quel momento – un vero genio della sanità, e vorrebbe quindi tornare subito al lavoro e riprendere la propria routine quotidiana. Qualcosa non va però come previsto, dato che il Consiglio di amministrazione le comunica di voler prendere le distanze da lei. Alla fine la protagonista riesce ad ottenere il nulla osta e può quindi tornare al suo lavoro di sempre. Intanto, Richard raccomanda ai colleghi di non farsi influenzare da lei.

Il capo degli specializzando Jake, insieme alla tirocinante Sony, devono inoltre affrontare il caso di un anziano signore che accetta di farsi operare solo per amore della moglie. Nonostante il suo ritorno alla vita di tutti i giorni, Amy non può fare a meno di pensare a quello che è successo e vuole la verità. Va quindi a supplicare Michael – capo del reparto di medicina – di raccontarle cosa è successo il giorno in cui Danny è morto, ma l’ex marito non è intenzionato a vivere una seconda volta quella sofferenza.

La dottoressa riesce inoltre a comunicare – per la prima volta – con Kate, mentre segue insieme a Jake il caso di una paziente che ha un inizio di Alzheimer. A proposito di questo, ha un intuizione che porta i dottori a scoprire il vero motivo della demenza precoce della donna.

Dove vedere la versione americana di Doc

Il remake americana di Doc si può guardare ogni martedì in prima serata su Rai 1, oppure in streaming su Rai Play. La piattaforma gratuità dà infatti la possibilità di avere accesso a tutti gli episodi, in diretta o in modalità on demand, effettuando una registrazione gratuita.