“Dobbiamo darvi un grande annuncio”, Benedetta Parodi e Caressa pazzi di gioia

Una delle coppie più belle della televisione italiana: Benedetta Parodi e Fabio Caressa: il loro annuncio esalta i fanBenedetta Parodi, famosa food blogger e volto storico della televisione, e Fabio Caressa, noto telecronista sportivo, sono due tra i personaggi più amati attualmente in Italia. Non solo per le rispettive professioni, ma anche per la loro

Una delle coppie più belle della televisione italiana: Benedetta Parodi e Fabio Caressa: il loro annuncio esalta i fan

Benedetta Parodi, famosa food blogger e volto storico della televisione, e Fabio Caressa, noto telecronista sportivo, sono due tra i personaggi più amati attualmente in Italia. Non solo per le rispettive professioni, ma anche per la loro alchimia di coppia e familiare. Negli ultimi anni, infatti, il pubblico ha imparato a conoscere e apprezzare anche la figlia Matilde. Oggi, per loro, un annuncio che sta mandando in visibilio i fan.

Benedetta Parodi giornalista e chef televisiva, conosciuta per programmi come Cotto e mangiato e I menù di Benedetta. Icona del food, raccoglie milioni di follower attraverso la sua cucina semplice e genuina. Fabio Caressa: telecronista di punta per Sky Sport, è una voce storica del calcio italiano, quasi sempre in coppia con Beppe Bergomi. È noto per le telecronache in eventi come i Mondiali e la Champions League e, recentemente, al timone del reality game Money Road su Sky

L’annuncio di Benedetta Parodi e Fabio Caressa

Netflix si prepara a un grande debutto italiano con la versione nazionale di Love Is Blind, intitolata L’amore è cieco: Italia. Per la prima volta sul piccolo schermo come coppia di conduttori, ci saranno Benedetta Parodi e Fabio Caressa, figure amatissime del panorama televisivo e giornalistico italiano. Sono stati proprio i coniugi a dare l’annuncio tramite un post su Instagram, che ha fatto incetta di like e interazioni.

Parodi e Caressa saranno i guide di un esperimento che mette sotto la lente le dinamiche dell’innamoramento. I partecipanti dovranno innamorarsi “al buio”, senza mai vedersi realmente finché non avranno deciso di sposarsi: un percorso fatto di conversazioni sincere e senza filtri visivi. Solo quando la proposta di matrimonio verrà pronunciata, i protagonisti avverranno di persona e, insieme, inizieranno la loro vita da coppia nella vita reale—tra lavoro, amici, famiglia—per capire se l’idillio emotivo possa resistere alle sfide del quotidiano.

Un percorso in tre fasi. Incontri “al buio” in capsule: all’inizio, i single parlano tra di loro in stanze separate, senza alcun contatto visivo. Promessa senza volto: se il legame emotivo si consolida, scatta la proposta di matrimonio, ancora senza vedersi. Confronto reale: dopo l’incontro faccia a faccia, le coppie vivono insieme nel mondo reale per mettere alla prova la loro intesa, culminando o meno nel giorno del matrimonio .

Il format propone una riflessione profonda sul valore dell’essenza e della comunicazione interiore: lasciando da parte l’aspetto fisico, i partecipanti sono chiamati a interrogarsi su cosa significhi amare qualcuno per quello che è. Lo show, prodotto da Banijay Italia, punta a smuovere le abitudini consolidate nel panorama dei dating-show, ponendo l’accento su autenticità e connessione emotiva. L’esperimento dell’originale statunitense ha avuto inizio il 14 febbraio 2020 e ha scatenato un vero e proprio fenomeno: l’adattamento ha toccato Giappone, Brasile, Regno Unito, Messico, Svezia, Germania, Arabia Saudita, Argentina e—ovviamente—Italia.

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Come detto, sono stati proprio loro a dare notizia tramite un trailer molto simpatico pubblicato su Instagram, in cui ricordano anche il loro primo appuntamento: “Usciamo di qui e diamo l’annuncio” dice Benedetta. E noi, non vediamo l’ora di seguire lo show.