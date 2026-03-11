Ditonellapiaga al cinema con Notte Prima degli Esami: arriva la “benedizione” di Venditti, il retroscena dopo Sanremo 2026

Ditonellapiaga si è imposta a Sanremo 2026 con Che Fastidio!, successo che le è valso un terzo posto in classifica e più di un attestato di stima da parte della critica. Terminato Sanremo 2026 la cantautrice romana ha continuato a far parlare di sè: non solo per il sodalizio artistico con Tony Pitony, con cui ha vinto la serata cover sul palco dell’Ariston, ma anche per la sua duplice natura. La cantautrice sa cantare, ma non disdegna la recitazione. Anzi, inizialmente l’artista ha proprio studiato come interprete. Poi il mondo della musica ha avuto la meglio.

Questa sua presenza scenica, oltre a una dizione molto sviluppata, le permette di imporsi in diversi contesti. Sia al cinema che in televisione. Non a caso, la vediamo ospite in diversi format. L’ultimo, in ordine di tempo, è TG1 Talks che finisce su YouTube a impreziosire il canale ufficiale del telegiornale. Una chicca ulteriore per i telespettatori che, quando non possono vederla in tv, la trovano al cinema.

Ditonellapiaga e Antonello Venditti

Ultimamente è in sala con Notte Prima degli Esami 3.0. Un nuovo e ulteriore capitolo del film cult diretto da Fausto Brizzi che, in passato, ha diretto Notte Prima degli Esami e Notte Prima degli Esami – Oggi con Nicolas Vaporidis protagonista. Attualmente la regia è affidata a Tommaso Renzoni. Brizzi firma soltanto la sceneggiatura di questa versione aggiornata con un cast corale molto ricco, dove figura anche l’artista romana oltre a presenze di spicco come Sabrina Ferilli e Gianmarco Tognazzi.

Ditonellapiaga, come ha spesso ribadito, sta raccogliendo i frutti di un periodo molto intenso: “Fortunatamente sto facendo tante cose belle dopo aver seminato bene”, ha raccontato in televisione. Tra queste soddisfazioni c’è anche la ‘benedizione’ di un’icona del cantautorato italiano come Antonello Venditti. Il celebre cantautore è presente nell’ultimo film sugli esami di maturità. Pertanto è arrivato anche all’anteprima dove ha incontrato gli artisti coinvolti nell’opera di Renzoni.

Notte Prima degli Esami al cinema

Venditti si avvicina al gruppo di attori e saluta direttamente Ditonellapiaga, mentre si scambiano sorrisi e strette di mano, il noto cantautore precisa: “Complimenti, sei stata l’unica degna di nota in tutto il Festival”. La cantante rimane incredula e afferma: “Addirittura? Grazie mille”, seguono risate ed emozione. Il siparietto non è sfuggito ai fan che hanno subito immortalato il momento sui social.

non antonello che dice a dnp che è stata l’unica cosa positiva del festival diocristo urlo pic.twitter.com/rrjI7z3lR3 — Quella maleducata 🧚🏻‍♂️ (@dicevistasera) March 10, 2026

Antonello Venditti non ha mancato di sottolineare quanto, a suo parere, il Festival di Sanremo abbia bisogno di nuovi spunti e particolari novità. Uno lo ha trovato, l’unico a quanto sembra, e si chiama Ditonellapiaga. Uno stesso atteggiamento il cantautore romano lo aveva avuto nei confronti di Ultimo. Anche in quell’occasione l’artista aveva partecipato a Sanremo e Venditti gli ha fornito il suo benestare. Un passaggio di consegne che somiglia a un’investitura.

Il retroscena dopo Sanremo 2026

Venditti resta sempre Venditti, ma comincia a guardarsi intorno per capire cosa lo aspetta. Nuove leve nella musica e nella televisione italiana esistono, alcune le “scova” proprio lui. I complimenti a Ditonellapiaga non sono affatto casuali. Chissà se fra i due non possa nascere addirittura qualche tipo di collaborazione. L’artista romana spera e, nel frattempo, incassa un complimento che non capita spesso di ricevere. Se Notte Prima degli Esami deve essere, Ditonellapiaga ha appena ottenuto la lode che stava cercando. Attestati di stima così, in ambito musicale, valgono più di un master.