Sono i mitici Muppet ad inaugurare le novità del catalogo di Disney+ per il mese di novembre 2020. Il 6, infatti, sulla piattaforma streaming sarà disponibile Ecco i Muppet, prima stagione di una serie di sketch con protagonisti i famosi pupazzi creati da Jim Henson e numerose guest-star, tra cui Taye Diggs, Seth Rogen, Linda Cardellini e Ru Paul.

Sempre il 6 novembre, inoltre, debutterà la serie italiana I cavalieri di Castelcorvo, un fantasy dagli stessi produttori di Jams con protagonisti quattro amici alle prese con alcuni misteri legati alla cittadina di provincia in cui vivono. La settimana successiva, il 13 novembre, toccherà alla stagione completa di Da non credere! ed agli episodi di Terra chiama Ned, insolito talk show in cui il protagonista è un alieno che, incuriosito dalla civiltà terrestre, approda sul nostro pianeta per intervistare alcune delle sue celebrità.

Il 17 novembre da non perdere il Christmas Special di Lego Star Wars. Tra i documentari, segnaliamo Pixar-Dietro le quinte (il 13 novembre) e Marvel’s 616 (il 20 novembre), novità che esplorerà il backstage dell’universo Marvel. Infine, gli abitanti di Storybrooke arrivano su Disney+: il 20 novembre saranno infatti caricate tutte e sette le stagioni di Once Upon a Time.

Le novità di Disney+ di novembre 2020

Nuovo mese = Nuovi contenuti in arrivo! 💫 Da "C'era Una Volta" alla nuova serie italiana "#ICavalieriDiCastelcorvo", ecco alcuni dei titoli in uscita a Novembre! 😍 Quale non vedete l'ora di guardare su #DisneyPlus? pic.twitter.com/aSIA9QEqoZ — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) October 27, 2020

6 novembre

Ecco i Muppet, prima stagione

Frozen- Le avventure di Olaf, cortometraggio

I cavalieri di Castelvorvo, prima stagione

13 novembre

Da non credere!

Terra chiama Ned

17 novembre

Lego Star Wars-Christmas Special

18 novembre

Il meraviglioso mondo di Topolino

20 novembre

La vera storia di The Right Stuff: Uomini Veri

Marvel’s 616

C’era una volta, stagioni 1-7

27 novembre

Noelle

Black Beauty