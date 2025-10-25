Disney+ novembre 2025: tutte le novità in arrivo tra serie e documentari

Novembre 2025 è un mese davvero interessante per quanto riguarda le uscite delle varie piattaforme streaming, nello specifico quelle su Disney+, che promette una serie di novità davvero entusiasmanti. Con l’arrivo dell’autunno, della pioggia e dei primi freddi, non c’è cosa più bella che starsene a casa sul divano a “divorarsi” una serie tv o a guardare un bel film.

E quest’autunno, considerando le uscite di novembre su Disney+, pare proprio che avremo a disposizione una lunga lista – tra serie, film e documentari – di cose da vedere. La piattaforma streaming della Disney ogni mese propone ai suoi utenti un’offerta aggiornata e molto accattivante.

Tutte le uscite a novembre 2025 su Disney+, cosa vedere

Sembra che Disney+ voglia davvero venire incontro a chi non ha voglia di uscire nelle piovose giornate autunnali, le novità in uscita a novembre sono così interessanti, che non ci si riuscirà a separare dal divano. Una lunga lista di cose da vedere da soli, in compagnia, in famiglia, con amici o come si desidera. Che si sia appassionati di serie televisive, di film o documentari, sulla piattaforma streaming della Disney c’è davvero di tutto.

Giù per il mese di ottobre la piattaforma si era davvero superata, con una selezione speciale per Halloween davvero “spaventosa”. A quanto pare novembre non sarà da meno, ci sono tantissimi contenuti in uscita, che andranno assaporati tutti di un fiato. Anche perché l’autunno e l’inverno sono i periodi ideali per dedicarsi alla visione di una serie televisiva.

A novembre 2025 su Disney+ arriverà La mano sulla culla, un thriller psicologico che uscirà il prossimo 19 novembre, un’esclusiva che promette di piacere molto al pubblico. Il 14 novembre 2025 sarà disponibile A Christmas with the Jonas Brothers, un film natalizio per chi ha voglia di immergersi già nella dimensione delle feste, una commedia per famiglie divertente, da vedere tutta di un fiato.

A novembre arriva anche la terza stagione della serie Le vite segrete delle mogli mormoni, le cui due prime stagioni sono state un vero successo e il pubblico non vedeva l’ora di conoscere il proseguo della storia. A queste novità se ne aggiungono anche altre, fermo restando che la videoteca Disney+ è ricca di contenuti di ogni genere. C’è il fantasy, il comedy, il drama, non manca praticamente nulla, per non parlare di tutti i film d’animazione che potrebbero essere rivisti all’infinito. Dai grandi classici fino alle ultime uscite, i cartoni animati Disney mettono d’accordo tutta la famiglia, adulti e piccini. Non è un caso che parliamo di una piattaforma streaming con un grande numero di iscritti, la varietà di generi e l’offerta mensilmente aggiornata, la rendono la scelta perfetta per chi ama guardare la televisione, ma non vuole annoiarsi.