Disney, i film e i cartoni da vedere fino al 6 Gennaio su Rai e Mediaset

Tra fine dicembre e gli inizi di gennaio si consuma un passaggio importante, quello dall’anno vecchio all’anno nuovo e qual è il modo migliore di farlo, se non tuffandosi nel mondo della fantasia? Quella per eccellenza della Disney, soprattutto. In questo periodo di festa che dura fino al 6 gennaio, i palinsesti televisivi diventano il luogo ideale in cui rifugiarsi per vivere insieme alla famiglia il ritorno all’infanzia.

Non solo i bambini, ma anche gli adulti possono vivere avventure fantastiche grazie ad un calendario televisivo tra Rai e Mediaset, offre diversi appuntamenti da segnare: non una semplice replica del passato, ma un percorso che racconta come il marchio Disney continui a dialogare con il presente.

I titoli da guardare in TV in questi giorni magici

La Rai apre il nuovo anno puntando su uno dei titoli simbolo della storia dell’animazione. La sera del 1° gennaio, su Rai1, torna Biancaneve, il primo lungometraggio animato Disney. Rivederlo oggi significa confrontarsi con le origini di un capolavoro che ha influenzato tutto il cinema d’animazione successivo, tra ingenuità e archetipi senza tempo.

Il 2 gennaio, invece, Rai2 propone Cruella, esempio perfetto di come Disney abbia imparato a riproporre in chiave nuova i “cattivi”. Il film con Emma Stone ribalta la prospettiva classica e racconta l’origine di Crudelia De Mon in chiave punk, ironica e visivamente esplosiva. Una visione che parla soprattutto agli adulti cresciuti con i cartoni, dimostrando quanto il marchio sappia reinventarsi.

La chiusura delle festività, il 6 gennaio, riporta invece il pubblico a un altro grande cult: Genitori in trappola, commedia familiare che mescola romanticismo e ironia, diventata negli anni un appuntamento fisso delle vacanze natalizie.

Se la Rai costruisce un percorso più “editoriale”, Mediaset – e in particolare Italia 1 – punta sulla dimensione maratona. Anche se il canale privilegia saghe e film di grandi incassi al botteghino l’atmosfera è la stessa: dallo schermo devono uscire immagini che accompagnano le giornate di festa.

Martedì 30 andrà in onda Mamma ho perso l’aereo, mentre mercoledì 31 sarà la volta di E.T. – L’extraterrestre. L’inizio del nuovo anno, giovedì 1 e venerdì 2 gennaio, sarà invece dedicato al mondo di Harry Potter, con la messa in onda de Il prigioniero di Azkaban e Il calice di fuoco. Guardare Disney in tv, oggi, non è solo un un momento per crogiolarsi nella nostalgia. È un modo per osservare come il cinema popolare si sia evoluto, come certi mondi fantastici siano stati messi in discussione e riscritti, e come il pubblico continui a cercare storie che uniscono leggerezza e profondità.