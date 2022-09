Disney+ Day, arrivano Thor: Love and Thunder e Pinocchio (e l’abbonamento mensile scende a 1,99 euro)

Puntualissimo come ogni anno ormai dal 2019, il Disney+ Day è arrivato e ha portato con sé tante interessante novità per la piattaforma di streaming targata Disney, a cominciare da un’offerta unica nel suo genere: da oggi e fino a lunedì 19 settembre è possibile attivare l’abbonamento mensile al costo di 1,99 euro per il primo mese.

Un importante sconto per il primo mese che dovrebbe convincere i nuovi utenti o i già iscritti che avevano messo in pausa l’abbonamento a tornare su Disney+, allettati non solo dal prezzo vantaggioso, ma anche dai contenuti appena sbarcati sulla piattaforma, dal film Thor: Love and Thunder al nuovo Pinocchio di Robert Zemeckis con Tom Hanks, Luke Evans, Giuseppe Battiston e Cynthia Erivo.

Vediamo insieme tutte le novità disponibili da oggi su Disney+.

Thor: Love and Thunder su Disney+

La ricerca di Thor verso una dimensione di pace interiore è interrotta dall’arrivo del killer galattico Gorr the God Butcher, votato a distruggere tutti gli dei. Thor unirà così le sue forze con Valchiria, Korg e la ex-fidanzata Jane Foster che gli dimostrerà la sua unicità. Insieme partiranno per una missione volta a scoprire quale sia il disegno di Gorr e cosa lo motivi e per fermarlo prima che sia troppo tardi.

Il nuovo remake di Pinocchio

Rivisitazione live action con l’ausilio della computer-grafica 3D della celebre storia del burattino di legno e della sua emozionante avventura per diventare un bambino vero, Pinocchio, oltre al personaggio del titolo, vede protagonisti Geppetto, il falegname che l’ha costruito e lo considera un vero e proprio figlio; il Grillo Parlante, guida e “coscienza” del burattino; la Fata Azzurra; Honest John, ovvero la Volpe; il gabbiano Sofia e il Cocchiere.

Il premio Oscar Robert Zemeckis dirige questa rivisitazione live action e computer grafica 3D della celebre storia del burattino di legno e della sua emozionante avventura per diventare un bambino vero. Tom Hanks è Geppetto, il falegname che costruisce Pinocchio (Benjamin Evan Ainsworth) e lo considera un vero e proprio figlio. Joseph Gordon-Levitt è il Grillo Parlante, quida e “coscienza” di Pinocchio; la candidata all’Oscar Cynthia Erivo è la Fata Azzurra; Keegan-Michael Key è Honest John, ovvero la Volpe; la candidata all’Oscar Lorraine Bracco è il gabbiano Sofia, personaggio del tutto inedito e Luke Evans è il Cocchiere. Nel cast spiccano inoltre Kyanne Lamaya, nelle vesti di Fabiana (e della sua marionetta Sabina), Giuseppe Battiston, che interpreta Mangiafuoco, conosciuto anche come Stromboli e Lewin Lloyd nel ruolo di Lucignolo.

Cars on the Road arriva su Disney+

Cars on the Road è una nuova serie originale targata Pixar Animation Studios che accompagna Saetta McQueen e l’amico Cricchetto in un viaggio che, da Radiator Springs, attraversa le strade secondarie d’America per raggiungere la sorella di Cricchetto. 9 gli episodi disponibili da oggi su Disney+.

Wedding Season, la nuova serie di Disney+

Wedding Season racconta la storia d’amore tra Katie e Stefan che si incontrano durante un matrimonio e finiranno per scoprire una forte connessione. Al punto che Stefan il giorno delle nozze di Katie irrompe in chiesa per fermare tutto. La sposa andrà avanti per la sua strada peccato che durante il banchetto di nozze il marito e i suoi familiari, membri dell’importante famiglia Delaney, vengono avvelenati. Katie e Stefan diventano i principali sospettati e la loro fuga sicuramente non li aiuta. Inizierà un viaggio tra i continenti e tra i ricordi per dimostrare la loro innocenza. Ma Katie è davvero innocente?

Mike

MIKE esplora la storia dinamica e controversa di Mike Tyson. La miniserie di 8 episodi esplora i tumultuosi alti e bassi della carriera nella boxe e nella vita privata di Tyson, dall’essere un adorato atleta a livello globale al diventare un emarginato. La serie esamina la classe in America, l’etnia in America, la fama e il potere dei media, la misoginia, il divario tra ricchi e poveri, la promessa del sogno americano e, alla fine, il nostro ruolo nel modellare la storia di Mike.

La miniserie è prodotta da HULU negli Stati Uniti e degli 8 episodi previsti, da oggi su Disney+ sono disponibili i primi 4. Gli altri arriveranno sulla piattaforma di streaming in Italia con frequenza settimanale.

Avventure estreme con Bertie Gregory

Uno show ricco di natura e avventure, attraverso i viaggi di un giovane esploratore in giro per il mondo, pronto a catturare filmati straordinari di animali selvaggi.

Cinque gli episodi della serie disponibili da oggi: