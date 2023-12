Diodato in gara a Sanremo 2024: per lui una carriera tutta musicale, con alcune partecipazioni a Che Tempo Che Fa ed un ruolo in un film

Un graditissimo ritorno, quello di Diodato a Sanremo 2024: proprio grazie al primo Festival targato Amadeus il cantautore originario di Taranto conobbe la grande popolarità, aggiudicandosi il primo posto e sbaragliando la concorrenza. Ora è la volta di riprovarci.

Diodato a Sanremo 2024: le partecipazioni tv

Antonio Diodato, nato ad Aosta nel 1981 ma originario di Taranto (terra a cui è molto legato) e romano d’adozione. prima della sua vittoria al Festival era già abbastanza conosciuto nell’ambiente musicale, avendo collaborato con numerosi artisti in vari brani per essere stato direttore artistico del Primo Maggio di Taranto.

Va detto che, però, Diodato non si è lasciato sedurre dalla televisione per partecipare a qualche programma in particolare: le sua apparizioni in tv (che non sono mancate) sono sempre state in qualità di ospite musicale. È stato, ad esempio, ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2021 -in quanto vincitore dell’anno precedente-, ma anche superospite dell’Eurovision Song Contest 2022, l’edizione tenutasi a Torino, come “risarcimento” per la mancata esibizione all’edizione 2020, che fu annullata causa pandemia.

Dopo la sua prima partecipazione a Sanremo, nel 2014, divenne presenza musicale fissa di Che Tempo Che Fa, con il compito di cantare alcuni celebri brani italiani in varie località del nostro Paese, come chiusura delle puntate. Da segnalare, però, un piccolo ruolo nel film “Un’avventura” di Marco Danieli del 2019, in cui interpretava un produttore discografico.

Diodato: i precedenti a Sanremo

La partecipazione più nota di Diodato a Sanremo è indubbiamente quella del 2020, quando con la sua “Fai rumore” si aggiudicò il Festival, con un brano diventato tra i più riconoscibili dei Festival di Amadeus. Ma Diodato aveva già partecipato a Sanremo: nel 2014 con “Babilonia” (secondo nelle Nuove Proposte) e nel 2018 con “Adesso” con Roy Paci (classificandosi ottavo). Quella a Sanremo 2024 rappresenta quindi, per il cantautore, la quarta partecipazione al Festival della canzone italiana.