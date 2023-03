Diletta Leotta è incinta

Con un post molto toccante, sui rispettivi account Instagram, Diletta Leotta ed il compagno, il portiere del Newcastle Utd Loris Karius, hanno annunciato che, ben presto, diventeranno genitori per la prima volta. Un video, sui social, ha immortalato i momenti immediatamente successivi alla scoperta dell’arrivo della cicogna. Tra baci, abbracci e qualche lacrimuccia, la giovane conduttrice ed il fidanzato non nascondono la gioia per il lieto evento.

Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già?

Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia

Soon we’ll be three!

Nel giro di poche ore, il filmato ha raccolto tantissimi like e altrettanti messaggi di stima e d’affetto da parte di amici, familiari, colleghi e fan sparsi in tutto il mondo come Elodie, grande amica della Leotta o anche Clio MakeUp e Mariasole Pollio.

Negli scorsi giorni, sul web, erano iniziate a circolare le voci e degli scatti della presentatrice di Dazn con un pancino sospetto. Proprio oggi, Diletta ha voluto rompere finalmente il silenzio su questa indiscrezione, diventata, coi giorni, sempre più insistente, confermando, a tutto il mondo, di essere al settimo cielo nel diventare mamma.

Per festeggiare la dolce notizia, la coppia si è concessa qualche giorno di meritato relax al caldo, sulle assolate spiagge di Dubai come testimoniano le loro Stories su Ig. Diletta e Loris fanno coppia fissa dallo scorso autunno. Galeotto fu un incontro di lavoro a Londra. Da quel momento, i due innamoratissimi fidanzati non si sono più lasciati. Hanno bruciato le tappe, desiderosi di mettere su famiglia. Tanti auguri!