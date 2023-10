Diciamolo con una canzone: Non si può morire dentro

Se il nostro amore è

Un altro fallimento

Non me la prenderò con te, con lui

Né con il vento

Perché son stato io

A sollevarti il mento

Perché non ti comprai

E adesso non ti vendo

Tu, bella e triste tu

Mi dicesti quanto ti lasciai

Non si può morire dentro

E morendo me ne andai

Ora sono qui

Dopo un anno l’ho capito che

Non si può morire dentro

E morivo senza te

Abbracciami anche tu

Ci son troppe persone

Se no io lo farei l’amore qui

Alla stazione

Ma non restare lì

A buttar via i minuti

Il mondo, tu lo sai, è degli innamorati

Tu, chi nascondi tu

Se c’è un altro dillo pure qui

Non si può morire dentro

E sorridersi così

Anche senza me

Bella sì, ma triste non sarai

Non si può morire dentro

E restando morirei

Un puntino tu

La tua storia scrivere vorrei

Ma non si può morire dentro

E restando morirei

Compositori: Giancarlo Bigazzi e Giovanni Bella

Non si può morire dentro