Il sogno è un piacere notturno che si spegne quasi sempre con l’alba, ma la costanza, la determinazione, la voglia di rendere quel sogno qualcosa di concreto è il motore della vita. Amici di Maria De Filippi è da sempre -al netto di tutto- il luogo che permette ai ragazzi di oggi che vogliono intraprendere una strada nel mondo dello spettacolo di poter vedere realizzato il proprio sogno. Una scuola d’arte di ballo e di canto guidata da Maria De Filippi e orchestrata da esperti nel mondo del canto e della danza.

Come ogni scuola anche questa può infrangere i sogni di questi ragazzi, ma la parola infrangere non è quella giusta. Spesso si dice, anche come frase fatta, che un no può aiutare più di un si. E’ vero, ma quel no deve essere accompagnato da una forza di volontà che permette al giovane di non arrendersi e continuare sulla strada che si è prefissato.

Non sarà la neve

A spezzare un albero

Dice la canzone che Irama ha portato all’ultimo Festival di Sanremo “La genesi del tuo colore”. Questo brano sembra scritto proprio per i ragazzi di Amici:

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Scorderai il dolore

Cambierai il tuo nome

Il colore è la vita che deve essere vissuta con i propri sogni tradotti in aspirazioni per il proprio domani. Quanto è vero che tutto ciò è difficile, qualche volta anche impossibile, ma è la strada giusta da percorrere, fra ostacoli e tanti “no“. Ma niente è perduto se c’è la volontà e l’onestà di volerci provare, perchè è nella Genesi del tuo colore che è scritta la ricetta giusta e poi alla fine della fiera, ci potrebbe essere sempre un Voice senior a dare una riverniciata alla propria vita.

Colora l’anima

Con una lacrima

Scorderai il dolore