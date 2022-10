Diario Politico, Celata intervista Delmastro. Ma erano in pubblicità

Rilasciare un’intervista, ma scoprire di non essere mai andato in onda. A vivere la paradossale esperienza è stato Andrea Delmastro Delle Vedove, intercettato mercoledì sera da Paolo Celata durante la diretta del Diario Politico del Tg La7. Il programma, però, in quegli istanti era in pausa per la pubblicità, con l’inviato che evidentemente non era stato avvisato dello stop.

Ecco allora l’inseguimento al deputato di Fratelli d’Italia, che aveva iniziato a rilasciare dichiarazioni in merito alla replica di Giorgia Meloni al Senato. Fino all’amara sorpresa: “No, aspetti. Mentana mi sta dicendo che ci siamo persi la prima parte della sua battuta. Mi hanno detto che eravamo in pubblicità, una battuta me la ripete? Ma non è andato in onda niente?”.

Delmastro non ha nascosto l’imbarazzo, mescolato ad irritazione (“ah, molto bene”). Celata ha a quel punto insistito per una ripetizione in favor di telecamera. L’esponente meloniano, nel frattempo circondato da altri giornalisti, ha continuato a manifestare il proprio disappunto: “Mi sta prendendo in giro? Lei sta scherzando”.

Parole che hanno toccato Celata, a sua volta indispettito per lo ‘scherzetto’ della regia e dello studio: “Direttore, ma che teatro è questo. Delmastro, ripetiamola, non so nemmeno se l’abbiamo registrata”.

L’onorevole, seppur frastornato, ha pertanto concesso il bis, senza farsi mancare un’ultima frecciata: “Celata, non ho capito se oggi lavora per La7 o per Le Iene”.