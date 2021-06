L’annunciata nona stagione di Dexter, revival della serie tv, continua a sorprendere i fan del serial killer interpretato da Michael C.Hall. Nei nuovi dieci episodi attesi in autunno su Showtime e in Italia su Sky e NOW (qui i dettagli e un primo teaser trailer), tornerà anche John Lithgow interprete dell’iconico personaggio di Arthur Mitchell – Trinity Killer, uno dei nemici non solo più spietati di Dexter ma probabilmente tra i migliori cattivi della tv.

I fan però non devono preoccuparsi dopo aver letto questa notizia. Secondo quanto riporta deadline che ha svelato la notizia (senza ricevere un commento da parte di Showtime) quello di Lithgow sarà solamente un breve cameo, ma intenso e significativo per il percorso del protagonista Dexter Morgan. Lithgow dovrebbe stare sul set solo per una giornata o poco più e le sue riprese dovrebbero svolgersi la prossima settimana.

Ma come tornerà Arthur Mitchell – Trinity? al momento si tratta solo di ipotesi e speculazioni ma probabilmente sarà una sorta di visione o sogno del protagonista, magari intento a ricordare il passato e i momenti più significativi della sua vita.

Per chi non lo ricordasse (e no a 8 anni dalla fine della serie e a 11 dalla quarta stagione non può essere considerato ancora Spoiler), Arthur Mitchell – Trinity viene ucciso da Dexter nel finale della quarta stagione della serie tv, in un modo più brutale e meno metodico rispetto allo stile del protagonista. Una vendetta personale dopo che Trinity aveva ucciso la compagna di Dexter Rita interpretata da Julie Benz (che non tornerà nel revival).

Non a caso i 10 episodi della nona stagione sono realizzati da Clyde Phillips storico showrunner della serie tv, che lasciò Dexter proprio dopo la quarta stagione non partecipando alle ultime stagioni e non essendo così coinvolto nel controverso e discusso finale di serie, che poi è stata la molla che ha portato Michael C.Hall e Showtime a decidere di riprendere in mano la serie.

Lithgow vinse un Emmy e un Golden Globe come miglior attore Guest Star per il suo ruolo nella serie tv a dimostrazione dell’impatto che la sua presenza ebbe su Dexter e non solo. Il suo ritorno, seppur breve, nella serie tv non fanno che aumentare l’attesa dei fan per i nuovi episodi.