Detto Fatto, Bianca Guaccero e Milly Carlucci ricordano Fabrizio Frizzi (video)

Nell’ultimo appuntamento di ‘Detto Fatto’, andato in onda oggi, martedì 29 marzo 2022, Bianca Guaccero ha ricordato, a quattro anni dalla morte, Fabrizio Frizzi. L’attrice pugliese, in passato, ha lavorato con l’amatissimo conduttore in una prima serata su Rai 1 dal titolo ‘Assolutamente’:

Quel programma aveva una sigla cantata da me e da lui. Un pomeriggio ero giù di morale perché dovevo risolvere un problema legato al lavoro. Sono andata a comprare dei pasticcini in una pasticceria di Milano. Avevo dei pensieri. Solitamente io e Fabrizio parlavamo tanto delle difficoltà di questo mestiere. Mentre acquistavo questi pasticcini, è partita alla radio la sigla di quel programma. Senza testa, solo musica. e mi è bastato sentire la musica della sigla alla radio per sorridere! Lui mi diceva di non arrendersi, di andare avanti. Lui non si era mai arreso. Quando ho ascoltato quella canzone, ho fatto un sorriso ed ho detto: ‘Ho capito Fabrì cosa mi vuoi dire’.

Anche Milly Carlucci, in collegamento dagli studi de ‘Il Cantante mascherato’, ha voluto omaggiare l’amico con cui, per anni, ha formato un inossidabile sodalizio artistico. Su proposta della padrona di casa di ‘Ballando con le stelle’, la tv di Stato ha intitolato gli studi della Dear a Fabrizio Frizzi:

Sono passati degli anni. Il tempo è un grande dottore. Pian piano ti fa venire a patti anche con i momenti più tragici della vita. Fu un momento di shock. Con Fabrizio così forte, così giovane, in corsa nella sua vita, con la sua bambina piccola… Era un taglio troppo cattivo, troppo crudele. Tutti quanti all’unisono chiedemmo che ci fosse un segno che lo tenesse tra di noi, vivo e presente nella memoria. Infatti ogni volta che entro alla Dear e vedo la sua immagine lo saluto, mi faccio una piccola chiacchierata mentale con lui.

Nel giorno dell’anniversario dalla sua scomparsa, sono stati tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno celebrato degnamente il bravo presentatore: da Paola Perego ad Antonella Clerici passando per Carlo Conti.

