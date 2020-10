Manca ancora qualche settimana al ritorno in onda di Detto Fatto, la cui nuova edizione inizierà soltanto il 26 ottobre a causa del posticipo (dovuto al lockdown) del Giro d’Italia, che sarà trasmesso in diretta su Rai2.

Blogo è in grado di anticipare alcuni dettagli sulle nuove puntate, che andranno in onda sulla rete diretta da Ludovico Di Meo dal lunedì al venerdì in una nuova fascia oraria, ossia 15.00-17.30 (alle 14 sarà proposto il nuovo programma di Milo Infante).

Alla guida confermatissima Bianca Guaccero, in questo periodo impegnata sul set della serie tv Il medico della mala con Loretta Goggi, Marco Bocci e Violante Placido. L’idea del nuovo capoprogetto Aldo Della Vecchia sarebbe quella di aprire il programma (che rimane pur sempre un format con determinati elementi da rispettare) all’emotainment.

Il cast è confermato, da Jonathan Kashanian (che qualche giorno fa sembrava, invece, in uscita, ma alla fine ci sarà) a Carla Gozzi. Non mancheranno i tutor storici come lo chef Ilario Vinciguerra e la modella curvy Elisa D’Ospina (che continuerà ad ospitare storie legate ai temi del bodyshaming e del bullismo). Ed ancora il pizzaiolo Gianfranco Iervolino, il dentista dei vip Giovanni Macrì, lo chef Paolone Amato e così via.

Nella puntata del venerdì, inoltre, dovrebbe essere previsto lo spazio per un ‘super tutorial’, al quale gli autori starebbero lavorando proprio in questi giorni.