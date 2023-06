Il nuovo film-tv che il ciclo “Nel segno del giallo” propone al pubblico di Raidue è Desideri mortali: il thriller, in onda questa sera, sabato 24 giugno 2023, alle 21:20, racconta di una coppia che trova la casa dei suoi sogni ma, al tempo stesso, deve vedersela con un’inquietante (almeno così pare) agente immobiliare. Curiosi di saperne di più? Siete nel posto giusto: proseguite nella lettura!

Desideri mortali, trama

Il fotografo Ralph Savage (Brian Ames) e la moglie Annie (Lily Anne Harrison) sono in cerca della casa perfetta, dove lui possa avere anche un posto in cui sviluppare le proprie foto. L’occasione si presenta quando l’agente immobiliare Meg Atkins (Christie Burson) mostra loro una villetta che sembra essere perfetta.

Ralph ed Annie vogliono acquistarla, ma scoprono che c’è un’altra donna, Lynette Dee (Alexandra Peters), interessata alla casa. Grazie al lavoro di Meg, però, riescono ad averla vinta e possono trasferirsi. Peccato che Meg inizi ad essere un po’ troppo invadente.

Dopo alcune visite per controllare che la coppia si sia sistemata, Meg comincia infatti a seguire ogni loro mossa, fino a ritrovarsi da sola con Ralph nella camera oscura che l’uomo ha allestito nel seminterrato della casa per sviluppare le sue foto. È proprio lì che Meg prova a baciarlo. Anche Annie si rende conto che così non può andare avanti: dopo l’ennesima intrusione, di sera, dell’agente immobiliare, i due chiamano la Polizia e la fanno arrestare.

Dal carcere, però, Meg continua a sostenere di essere innocente e che c’è qualcuno che sta tramando contro Ralph ed Annie. Lynette, intanto, torna all’attacco: la ragazza si offre di acquistare la casa con un ribasso del 10% rispetto al prezzo speso dalla coppia, ma Annie non vuole andarsene, nonostante il rischio che Meg torni da loro.

In effetti, qualcosa va storto: Meg riesce ad evadere di prigione, motivo per cui la Polizia posiziona un agente fuori dalla casa di Ralph e Annie, ma quando scatta un blackout, il poliziotto viene ucciso da una persona mascherata che, poco dopo, mette ko Ralph. Annie, invece, viene raggiunta da Meg, ma anche loro vengono stese dal misterioso aggressore e portate nel seminterrato.

Desideri mortali, finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

Meg ha sempre detto la verità: non era lei a stalkerare la coppia, ma qualcun altro che lei stessa stava inseguendo. È Lynette colei che ha aggredito i tre: la giovane è cresciuta in quella casa, dove ha ucciso i genitori e nascosto i corpi tra le mura del seminterrato, come le stessa rivela mostrandone gli scheletri. Annie e Meg decidono quindi di allearsi, si liberano ed iniziano ad inseguire Lynette, che alla fine catturata e consegnata alla Polizia. Ralph si risveglia, mentre Annie e Meg si abbracciano e diventano amiche.

Desideri mortali, cast

Brian Ames è Ralph Savage

Lily Anne Harrison è Annie Savage

Christie Burson è Meg Atkins

Alexandra Peters è Lynette Dee

Il film-tv è andato in onda negli Stati Uniti nel 2020 su Lifetime con il titolo “Ruthless Realtor”, per la regia di Devon Downs e Kenny Gage.

Desideri mortali, trailer

Desideri mortali su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Desideri Mortali in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.