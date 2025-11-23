Stasera il derby di Milano: l’attesa, le scelte e il peso di una sfida che vale sempre di più

Il derby tra Inter e Milan accende San Siro nel posticipo delle 20.45: formazioni, numeri e statistiche in quella che resta una delle partite più attese dell’intera stagione

Il derby di Milano non ha bisogno di spinte aggiuntive, ma arriva in un momento in cui entrambe le squadre cercano una conferma identitaria del proprio valore in campionato.

L’Inter si presenta con la solidità che ha caratterizzato gran parte di questo avvio di stagione, un gruppo che conosce i propri meccanismi e che, quando accelera, dà la sensazione di avere sempre una marcia in più.

Il Milan sta costruendo una nuova idea tattica, più verticale, più fisica, con una struttura che nelle ultime uscite ha dato segnali di crescita ma non ancora continuità. A San Siro, però, queste differenze tendono a sciogliersi dentro un’atmosfera che da sola cambia il peso delle partite.

Derby di Milano, i temi del match

Da una parte la voglia dell’Inter di confermarsi, dall’altra il bisogno del Milan di ribaltare inerzie che fino allo scorso anno e per un lungo periodo sono state sbilanciate verso i nerazzurri. E c’è l’inevitabile carica emotiva che trasforma ogni dettaglio in un potenziale spartiacque. La città vive ore febbrili: il derby è sempre un racconto che ingloba storie collettive e tensioni individuali.

Il percorso delle due formazioni disegna un confronto interessante. L’Inter arriva con una struttura più collaudata: il 3-5-2 che conosciamo bene, con una coppia d’attacco che resta tra le più incisive del campionato. Lautaro Martínez e Thuram hanno costruito un’intesa solida, capace di muovere gli equilibri anche quando la partita si fa sporca, anche quando gli spazi si riducono.

Il Milan propone una chiave di lettura diversa, sempre dentro un sistema a tre dietro, ma con un centrocampo che cerca di tenere alto il ritmo grazie all’esperienza di Modrić, alla fisicità di Rabiot e alla capacità di rottura di Fofana. Sono proprio queste zone centrali a poter orientare il match: lì si misurano intensità, lucidità e gestione delle transizioni.

Sugli esterni si gioca un altro derby dentro il derby: Dimarco e Carlos Augusto da una parte, Saelemaekers e Bartesaghi dall’altra. Se l’Inter sceglierà di allargare il campo, il Milan potrebbe puntare su corse e raddoppi per togliere profondità ai nerazzurri.

Le probabili scelte dei due allenatori

Chivu appare intenzionato a ripartire dalle certezze: Sommer tra i pali, difesa con Acerbi, Bisseck, Akanji e Bastoni; esterni tecnici e di gamba, centrocampo guidato da Çalhanoğlu con Barella e Zieliński a cucire la manovra. Davanti, la coppia che non si discute composta da Lautaro e Thuram.

Allegri risponde con Maignan in porta, Tomori-Gabbia-Pavlović dietro, un centrocampo fisico e completo su cui il tecnico conta molto, e il tandem avanzato Pulisic-Leão, due giocatori che possono cambiare una partita in un attimo se trovano spazio per accelerare.

Assenti e squalificati

Inter: indisponibili Darmian, Di Gennaro, Dumfries, Mkhitaryan; nessuno squalificato.

Milan: indisponibili Athekame, Gimenez; nessuno squalificato.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

Arbitro – Sozza (Peretti e Colarossi), IV Marcenaro, VAR Aureliano, AVAR Di Paolo.

Un derby che pesa sempre di più

La classifica, il momento, le ambizioni: tutto converge verso una partita che può dire molto più di quello che vale matematicamente. Per l’Inter è una prova di forza e di continuità; per il Milan una verifica di maturità e carattere. San Siro sarà pieno, rumoroso, carico: un derby così non si gioca mai davvero a metà. Inter al momento davanti, con due punti di vantaggio sul Milan che sogna il sorpasso.

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