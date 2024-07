La serie non è inedita in Italia. Le prime 4 stagioni con il titolo di Deadly Tropics – Delitti ai Tropici sono su Sky e NOW

Se il caldo imperversa cosa c’è di meglio di sognare il mare attraverso la tv? Arriva su Rete 4 la seconda stagione di Delitti ai Caraibi, conosciuto in Italia anche come Delitti ai Tropici, traduzione letteraria del titolo originale Tropiques criminels usato da Sky. La serie tv di France 2 ha diversi punti in comune con Delitti in Paradiso, condividendo l’idea di un poliziotto francese distaccato su un’isola tropicale. Ma in questo caso il tutto è al femminile con una coppia di investigatrici donne pronte a far divertire ed emozionare il pubblico. Anche questa seconda stagione, uscita nel 2021 in Francia e l’anno successivo in Italia, è composta da 8 episodi. Scopriamo tutto sulla serie.

Delitti ai Caraibi 2, la trama

Al centro di Delitti ai Caraibi c’è la comandante Mélissa Sainte-Rose, originaria della Martinica, ora a Fort-de-France con i due figli adolescenti, dopo gli anni trascorsi a Parigi. Qui incontra il capitano Gaëlle Crivelli, con cui le frizioni sono frequenti visto che sono due donne completamente diverse. Inoltre condividono Frank, ex marito di Melissa e padre dei suoi figli ed ex amante di Gaëlle.

La seconda stagione riprende 5 mesi dopo la fine della precedente. Gaëlle Crivelli, torna in servizio dopo un periodo trascorso in mare per riprendersi da un esaurimento. Appena tornata in azione in un caso di rapimento, finisce per sparare a Melissa che per fortuna ha il giubbotto anti proiettile. Le due faticano a trovare l’equilibrio giusto per convivere ma l’arrivo di Franck mette di nuovo tutto in discussione.

Delitti ai Caraibi 2, il cast

Delitti ai Caraibi è creato da Eric Eider, Ivan Pietre e Thierry Sorel. Sonia Rolland e Beatrice de la Buolaye sono le due protagoniste Melissa Sainte-Rose e Gaëlle Crivelli. Rolland però è nata in Ruanda, paese che ha lasciato dopo lo scoppio della guerra tra hutu e tutsi nel 1990, ed è arrivata in Francia nel 1994, nel 2000 diventa la prima Miss Francia di origini africane.

Sonia Rolland è Melissa Sainte-Rose

Beatrice de la Boulate è Gaëlle Crivelli

Julien Beramis è il tentente Aurelien Charley

Stephan Wojtowicz è Alain Etcheverry

Valentin Papoudof è il medico legale Dorian

Antoinette Giret è Chloe figlia di Melissa

Benjamin Douba-Paris è Lucas, figlio di Melissa

Mark Grosy è Gaëtan Coste

Ariè Elmaleh è Franck ex di entrambe

Delitti ai Caraibi 3 si farà?

Si, la terza stagione è già disponibile in Italia on demand su Sky e in streaming su NOW. Non solo ma anche la quarta è già disponibile su Sky e NOW mentre una quinta è già stata distribuita in Francia nel 2024.

Delitti ai Caraibi dove è stata girata?

La serie è stata girata nelle Antille Francesi sull’isola di Martinica delle Antille Francesi.

Delitti ai Caraibi quante puntate sono?

La seconda stagione ha 8 puntate. Lo stesso formato è mantenuto anche per tutta la serie.

Delitti ai Caraibi dove la vedo in streaming?

Le puntate della seconda stagione sono in streaming gratis su Mediaset Infinity in parallelo al passaggio su Rete 4. Le prime quattro stagioni della serie con il titolo di Deadly Tropics sono disponibili su Now in streaming.