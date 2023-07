Messa da parte la politica nei martedì sera di Rete 4 si inizia a indagare. Da martedì 4 luglio debutta la serie francese Delitti ai Caraibi, nota in Italia anche come Deadly Tropics il titolo con cui è arrivata prima su Fox Crime e poi su Sky Investigation (le prime due stagioni sono infatti on demand e in streaming su NOW). Le premesse, di questa serie di France 2, ricordano un po’ quelle di Delitti in Paradiso con un ispettore inglese che viene distaccato su un’isola tropicale. In questo caso è un’ispettrice trasferita dalla Francia all’isola delle Piccole Antille ai Caraibi di Martinica. Particolarità di Delitti ai Caraibi che invece di una coppia di detective formata da un uomo e una donna, qui ci sono due donne a indagare.

Delitti ai Caraibi, la trama delle puntate

Tropiques Criminales è il titolo originale di Delitti ai Caraibi. Al centro le indagini della comandante Melissa Saint-Rose originaria di Martinica che viene mandata a Fort-de-France dove si trasferisce insieme ai due figli adolescenti. Nell’isola, parte delle Piccole Antille, la donna lavora con il capitano Gaëlle Crivelli. Tra le due donne i rapporti sono particolarmente tesi, sono diverse ma tra loro complementari per questo perfette nella risoluzione dei casi. In comune tra loro c’è Franck ex marito di Melissa e amante di Gaëlle (che però arriva nella serie nella seconda stagione).

Le puntate di martedì 4 luglio

1×01 Adolescenti in fuga: la prima puntata introduce i diversi personaggi, a partire da Melissa, madre single ed eccellente investigatrice, che ha un nuovo incarico sull’isola della Martinica dove si trasferisce con i suoi due figli adolescenti

1×02 Delitti in corsia: mentre Melissa e i suoi figli si adattano alla nuova vita ed agli scontri con Gaëlle, la squadra è chiamata a indagare sul ritrovamento di un cadavere in una rete da pesca.

Delitti ai Caraibi, il cast

Delitti ai Caraibi è creato da Eric Eider, Ivan Pietre e Thierry Sorel. Le due protagoniste Melissa Sainte-Rose e Gaëlle Crivelli sono interpretate da Sonia Rolland e Beatrice de La Buolaye. Rolland è nata in Ruanda, paese che ha lasciato dopo lo scoppio della guerra tra hutu e tutsi nel 1990, arriva in Francia nel 1994 e nel 2000 diventa la prima Miss Francia di origini africane.

Sonia Rolland è Melissa Sainte-Rose

Beatrice de la Boulate è Gaëlle Crivelli

Julien Beramis è il tentente Aurelien Charley

Stephan Wojtowicz è Alain Etcheverry

Valentin Papoudof è il medico legale Dorian

Antoinette Giret è Chloe figlia di Melissa

Benjamin Douba-Paris è Lucas, figlio di melissa

Remi Pedevilla è Christopher Delval amante di Melissa

Paul Lefevre è Lionel Alzan ex compagno di Gaëlle Crivelli

Delitti ai Caraibi 2 si farà?

Si, la seconda stagione è già disponibile in Italia on demand su Sky e in streaming su NOW. Non solo ma una terza stagione è già stata distribuita in Canada e in Francia, una quarta è stata girata e una quinta è in preparazione.

Delitti ai Caraibi dove è stata girata?

La serie è stata girata sull’isola di Martinica delle Antille Francesi.

Delitti ai Caraibi quante puntate sono?

La prima stagione è composta da 8 puntate. Lo stesso formato è mantenuto anche per le successive 3 stagioni.

Delitti ai Caraibi la programmazione di Rete 4

Delitti ai Caraibi è su Rete 4 il martedì sera dal 4 luglio per 4 settimane con 2 puntate a settimana.

Delitti ai Caraibi dove la vedo in streaming?

Le puntate della prima stagione sono in streaming su Mediaset Infinity. Le prime due stagioni della serie con il titolo di Deadly Tropics sono disponibili su Now in streaming.