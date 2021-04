Prende il via stasera da Firenze il nuovo ciclo di puntate di Deal With It – Stai al Gioco, il programma condotto su Nove da Gabriele Corsi alle 20.25.

Gli episodi sono stati girati nel capoluogo toscano da gennaio a marzo e naturalmente prevedono ancora uno dei componenti del Trio Medusa guidare un concorrente alla conquista dei 2.000 euro sottoponendo l’ignaro partner a tavola a una serie di scherzi, con un crescente grado di difficoltà nella realizzazione.

Anche in questo inedito ciclo di puntate Gabriele Corsi sarà coadiuvato da un personaggio famoso. Anche stavolta la lista di complici vip è molto lunga: ci saranno la sorella di Chiara Ferragni ovvero Valentina Ferragni, il patron di Radio Deejay Linus, lo chef di Big Little Italy e volto di rete Francesco Panella, il cantante Pupo, il comico Nino Frassica, il “nongiovane” Francesco Mandelli, l’altro volto di rete e conduttrice di Naked Attraction Nina Palmieri, il conduttore Federico Russo, l’ex volto di rete con Boom! Max Giusti, l’attrice Angela Finocchiaro, l’ex calciatore Fabrizio Ravanelli, “il signore degli anelli” Yuri Chechi e tanti altri.

Tra le novità, come rivelato dal conduttore a Tv, Sorrisi e Canzoni, uno studio con una nuova scenografia e che sarà più grande per garantire la distanza di sicurezza. Gli scherzi pare non saranno legati solo alla gelosia, ma anche a vizi capitali come gola e avarizia. Corsi ha preannunciato per questi nuovi episodi “cose strepitose, ispirandoci a La regina degli scacchi e Dieci piccoli indiani“.

Deal With It – Stai al Gioco, prodotto dalla casa di produzione Banijay Italia, va in onda dal 2019 su Nove. Nella prima stagione ha registrato una media del 2.1% di share, mentre nella seconda è salito al 2.3%. La trasmissione è il diretto competitor del game show Guess My Age su Tv8, condotto da Enrico Papi.