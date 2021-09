Deal With It – Stai al Gioco torna in onda nella fascia dell’access prime time di Nove, la generalista di Discovery che ha individuato nella trasmissione una delle sue colonne portanti. In palinsesto dal 2019, Deal With It porta avanti la tradizione della candid camera, adattandola anno dopo anno al genere del game show con grande abilità. La nuova edizione, la quinta in Italia del format israeliano, non tradisce le aspettative del pubblico.

Nella prima puntata di stagione, in onda lunedì 6 settembre 2021, tre scherzi organizzati da Gabriele Corsi, solare e accogliente padrone di casa. Lo scenario? Un circolo sportivo di Roma. Le ospiti speciali, suggeritrici d’eccezione per i complici delle scenette comiche? Eva Grimaldi, Michela Giraud e Paola Minaccioni. A differenza di alcuni scherzi allestiti in altri appuntamenti di Deal With It, i primi della quinta edizione sono stati caratterizzati da un elevato tasso di comicità, complice la spontaneità delle vittime della trasmissione. Dalla coppia messa in crisi da un tennista affascinante, passando per l’esperta di tecniche di manipolazione, fino al ragazzo innamorato di una cliente matura, il divertimento è assicurato. “Birba chi non ride“, si direbbe mutuando dallo slogan del conduttore, che garantisce risate reagendo in diretta allo scherzo.

Quando la passione del tennis (e dei tennisti) ti assale all'improvviso 🎾#DealWithIt con @corsi_gabriele torna questa sera con la nuova stagione alle 20:30 sul #NOVE pic.twitter.com/JUKllGDZLa — NOVE (@nove) September 6, 2021

Il fenomeno della reaction live, che imperversa tanto nelle trasmissioni televisive quanto nei video proposti in rete, lega a filo doppio lo spettatore con il contenuto in esame. Chi segue una performance, che sia una candid camera o un’esibizione musicale, è naturalmente coinvolto maggiormente se dall’altra parte dello schermo c’è chi condivide la stessa esperienza di visione.

Ecco perché il picture-in-picture, con la telecamera nella sala di comando dello scherzo sempre accesa, è una formula che non stanca mai e garantisce al programma di rinnovarsi di continuo, pur nella serialità delle azioni e delle situazioni (nella puntata di esordio, in particolare, sostenute nella vis comica dal dialetto romano dei protagonisti degli scherzi). Stare al gioco, così, vale anche senza montepremi.