De Martino e il Dottore in vacanza insieme dopo Affari Tuoi: le foto sono virali

Il programma ha chiuso i battenti in vista della lunga pausa estiva e due dei protagonisti dello show hanno deciso di partire assieme

Si è appena conclusa una stagione d’oro per Affari Tuoi che, sotto la guida di Stefano De Martino ha ottenuto risultati strepitosi. Proprio per questo due protagonisti dello show, che sono il conduttore e il famigerato dottore, hanno deciso di godersi qualche giorno di meritato riposo e hanno scelto di farlo assieme.

Ebbene De Martino e il dottore sembra che siano diventati due buoni amici, al punto da scegliere di trascorrere una vacanza assieme. Lo dimostrano le immagini comparse sui rispettivi social, in cui compaiono entrambi a bordo della bellissima barca di De Martino, Santiago. Le foto dello showman partenopeo e di Pasquale Romano sono rimbalzate su tutti i gruppi social legati al game show di Rai1.

Stefano De Martino in vacanza con Pasquale Romano

Lui c’era da molto prima che arrivasse De Martino, autore di Affari Tuoi è Pasquale Romano il famoso dottore che praticamente “muove le fila” del gioco con le sue telefonate ai concorrenti. Colonna portante del programma, pare che abbia fatto amicizia con il nuovo conduttore del programma.

Pare che tra i due si sia creato un certo feeling, un rapporto che va oltre il programma, al di fuori del quale trascorrerebbero diverso tempo assieme. Si sono goduti probabilmente qualche giorno al mare, un modo per staccare la spina e riposarsi dopo una stagione televisiva soddisfacente quanto intensa. Il primo a condividere una foto a bordo della barca è stato Romano, che ha pubblicato uno scatto al mare, con la scritta: “Chiuso per ferie“. Poi è stata la volta di De Martino, che ha condiviso uno scatto del suo compagno di viaggio e ha scritto: “Il riposo del dottore“.

Pare che i due si siano goduti qualche giorno in Sardegna al mare, non si sa se con loro ci fossero anche altre persone o fossero soli. Da quando De Martino ha iniziato le sue vacanze è tornato al centro del gossip nostrano, dall’inizio dell’estate gli sono stati già attribuiti numerosi presunti flirt, nessuno confermato dal diretto interessato. Si è anche diffusa la voce secondo cui i vertici della Rai potrebbero avergli chiesto una maggiore discrezione, cosa anche questa che non ha alcuna conferma.

Stefano De Martino si è sempre detto nemico del gossip e fa di tutto per starne alla larga, ciò nonostante l’attenzione è talmente alta su di lui, che è difficile che riesca sempre a sfuggire ai paparazzi. Lo dimostrano le diverse foto che sono girate a partire dall’inizio di giugno. Lui non ha mai voluto rispondere alle varie indiscrezioni sul suo conto, preferendo il silenzio. Al momento, dunque, potrebbe essere ancora single o, come tanti esperti di gossip social sostengono, si starebbe solo divertendo. Quel che è certo è che si sta godendo le vacanze a bordo della sua meravigliosa barca.