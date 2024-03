Il video del fuorionda della sbroccata di Aurelio De Laurentiis contro inviati e cameraman di Sky Sport, alla vigilia della partita di Champions League del Napoli contro il Barcellona (gli azzurri hanno perso 3-1 e sono stati eliminati dal torneo), mostra quanto sia ancora attualissimo il tema del rapporto tra società di calcio e media. Nel dettaglio, nella clip (la potete vedere qui sotto) il Presidente del club partenopeo, visibilmente alterato, spiega i motivi della sua agitazione: Massimo Ugolini, il giornalista che sta intervistando (e che da anni segue il Napoli), Politano non è gradito da De Laurentiis, che invece preferisce Gianluca Di Marzio (figlio di Gianni, che allenò il Napoli).

Eppure io non ho sentito nessun insulto da parte del cameraman…..nata figur e nient 🥱🥱🥱🥱#ADL#Sky#Napoli pic.twitter.com/ZenPshqeQU — Salvatore a NewYork (@SalNY010) March 13, 2024

“Con te non può parlare, abbi pazienza. Politano deve parlare con Di Marzio. Anche tu (si rivolge a Di Marzio, Ndr), che caxxo ci stai a fare? Ho parlato con i tuoi capi, con Ferri. Mi ha detto: “Ti sta bene Di Marzio?”. “Mi sta bene Di Marzio”. Lui (indicando Ugolini, Ndr) è laziale! “E poi tu (diretto al cameraman, Ndr) non devi riprendere quando io parlo… scemo!”

Parole desolanti che vanno valutate anche considerando la versione fornita dal direttore di Sky Sport Fabrizio Ferri. Lunedì, quando era appena scoppiato il caso (nel video dello show di De Laurentiis, subito diventato virale, non si sentivano le accuse del patron contro giornalisti e cameraman), su X il giornalista aveva condannato l’exploit dell’imprenditore ostentando rigore giornalistico:

Chi fa le interviste di Sky Sport lo decide Sky Sport. Senza parole per quello che è successo al nostro giornalista, e al nostro cameraman: lo condanno senza altri commenti. Una cosa è certa: andiamo avanti come sempre, con professionalità, rigore, credibilità. Ed educazione.

Chi fa le interviste di Sky Sport lo decide Sky Sport.

Senza parole per quello che è successo al nostro giornalista, e al nostro cameraman: lo condanno senza altri commenti.

Una cosa è certa: andiamo avanti come sempre, con professionalità, rigore, credibilità. Ed educazione. — Federico Ferri (@FedericoFerri) March 11, 2024

Ma quindi: è vero o non è vero che Ferri ha chiesto a De Laurentiis quale fosse il giornalista gradito per l’intervista ai giocatori del Napoli? Abbiamo contattato il direttore di Sky Sport, che però non intende rilasciare commenti.

Mediaset intervista De Laurentiis: nessuna domanda sul caso Sky

Da segnalare che ieri sera, su Mediaset Infinity, nel pre-partita di Barcellona-Napoli (trasmessa da Canale 5), l’inviato Carlo Landoni e, dallo studio, Benedetta Radaelli, Cristian Panucci, Massimo Mauro e Sandro Sabatini hanno lungamente intervistato De Laurentiis, senza però porgli alcuna domanda su quanto accaduto con i colleghi di Sky poche ore prima. L’unica dichiarazione legata, seppure indirettamente, alla questione è la seguente: “Complimenti per la trasmissione, siete una società seria e vengo sempre volentieri da voi“.