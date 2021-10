Da oggi, venerdì 29 ottobre 2021, su DAZN, è disponibile un nuovo format originale, WEmbrace, realizzato con la collaborazione di Bebe Vio e di art4sport, l’associazione fondata nel 2009 dai genitori della schermitrice, medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Rio 2016 e di Tokyo 2020.

In questo nuovo contenuto originale di DAZN, saranno disponibili interviste esclusive a campioni dello sport olimpico e paralimpico, realizzate in occasione dell’evento benefico WEmbrace Sport, promosso da Bebe Vio e organizzato per supportare art4sport, associazione che si pone l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la pratica dello sport paralimpico.

Tra i protagonisti delle interviste, annunciati ufficialmente, oltre alla stessa Bebe Vio, troviamo Javier Zanetti, Nicola Rizzoli, Peppe Poeta, Matteo Piano, Edoardo Giordan, Regina Baresi, Rossana Pasquino, Filippo Tortu e Cristina Chirichella.

WEmbrace va ad unirsi ad altri contenuti originali resi disponibili da DAZN nel corso di questa stagione come Neymar Jr. and The Line of Kings, dedicato ai campioni del calcio brasiliano, Scintille, dedicato ai tifosi più piccoli e alle loro prime volte come spettatori in uno stadio, C’era una porta, il format dove le storie dei protagonisti più importanti del calcio vengono raccontate come fossero fiabe, e I Love Mondays, format disponibile su Twitch che offre i retroscena della giornata di Serie A appena trascorsa.

DAZN, WEmbrace: le dichiarazioni di Bebe Vio

Tornando a WEmbrace, Bebe Vio, nelle sue dichiarazioni ufficiali, ha sottolineato l’obiettivo del nuovo format di DAZN, celebrare l’inclusione nello sport, abbattendo le barriere della diversità: