La rivoluzione è sempre più vicina. E chissà se servirà per placare le polemiche o se, al contrario, contribuirà ad alimentarle. Già dalla prossima stagione, che si aprirà nel weekend 19-20 agosto 2023, Dazn manderà in onda i dialoghi tra arbitro e Var per gli episodi più discussi delle partite di Serie A. L’annuncio ufficiale è arrivato nelle scorse ore dal presidente della Figc, Gabriele Gravina: “Abbiamo avviato con Dazn un progetto innovativo, saremo la prima federazione a mandare in onda l’audio legato agli episodi che sono stati oggetto di discussione. Vogliamo la massima trasparenza“.

Molto probabilmente l’audio sarà proposto nella giornata del martedì, cioè alla fine di ogni turno del massimo campionato di calcio, in un contenitore ad hoc realizzato dalla redazione di Dazn, che detiene i diritti tv di tutte le partite della Serie A, almeno fino al termine della prossima stagione.

A proposito di diritti tv – ma qui passiamo a parlare del triennio 2024-2027 della Serie A – ieri si è registrata una fumata nera per quanto riguarda le buste e le offerte dei tre broadcaster coinvolti, ossia Dazn, Sky e Mediaset. Proseguono dunque, le trattative private tra la Serie A e le aziende televisive. In attesa di capire – forse il 14 luglio e comunque non oltre il 2 agosto – come andrà finire (l’ipotesi più probabile è che Dazn conservi l’esclusiva per almeno 7 partite per ogni giornata, con Sky a completare il quadro, più Mediaset che trasmetterebbe in chiaro il match del sabato sera), la notizia – non ancora ufficiale – è che dalla stagione 2024 non ci saranno più tre gare la domenica alle 15, ma soltanto due. In questo modo le giornate si spalmerebbe sempre dal venerdì fino al lunedì. Il che significa che quando sono in programma le sfide europee (Champions, Europa e Conference League) ci sarà calcio in diretta televisiva tutte le sere.