DAZN ha deciso di lanciare una serie di contenuti free, fruibili, quindi, senza alcun tipo di abbonamento, anche in Italia.

Non solo highlight e format originali on demand ma anche una serie di partite di calcio in diretta, riguardanti sia amichevoli che manifestazioni ufficiali, e match di pallavolo.

La prima partita di calcio che sarà disponibile in modalità free in Italia su DAZN sarà Tottenham-Manchester City, match valevole per il quarto turno di FA Cup, la più importante coppa nazionale in Inghilterra.

Successivamente, saranno disponibili anche le tre partite della Riyadh Season Cup, il tour che l’Inter Miami, la squadra statunitense di proprietà di David Beckham dove attualmente milita il Pallone D’Oro Leo Messi, terrà in Arabia Saudita. Tra le squadre che l’Inter Miami affronterà ci sarà anche l’Al Nassr, il club saudita dove, dal 2022, gioca Cristiano Ronaldo. Negli altri due incontri, la squadra di Miami giocherà contro l’Al Hilal di Neymar.

Altre partite che saranno visibili nei prossimi giorni, invece, riguarderanno La Liga EA Sports, il massimo campionato spagnolo, e la Liga Portugal Betclic, il campionato portoghese.

Per quanto concerne il volley, invece, saranno disponibili match di CEV Champions League sia per quanto riguarda la pallavolo maschile che femminile.

Anche il calcio femminile rientrerà tra i contenuti gratuiti che saranno visibili sull’app come le partite della Serie A femminile e i match della UEFA Women’s Champions League.

Di seguito, la nota ufficiale di Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia:

La nostra visione è di portare l’esperienza sportiva più innovativa al maggior numero di tifosi possibile a livello globale e il lancio della modalità free è un altro passo che va in questa direzione. Offrendo la migliore proposta per i detentori dei diritti e la migliore app per i fan, stiamo lavorando per coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati in un ecosistema completo e interattivo che possa regalare tutte le emozioni del grande sport.