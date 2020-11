David Lynch girerà a maggio Wisteria una serie tv per Netflix?

Le indiscrezioni che circondano il mondo delle serie tv americane sono sempre una marea incontrollata e incontrollabile, spesso appaiono notizie smentite nell’arco di poche ore o voci prive di fondamenti validi. Non sempre degni di diventare davvero notizie. Certo se poi la voce che arriva dagli USA è che David Lynch sta preparando un progetto per Netflix è qualcosa che deve far drizzare le antenne.

La notizia ha iniziato a circolare perchè sul numero 1222 del ProductionWeekly il bollettino settimanale dei set e delle produzioni, si legge che ai Calvert Studios di Los Angeles a maggio 2021 è previsto il set di un progetto chiamato Wisteria prodotto da Netflix, diretto da David Lynch. Wisteria è una pianta, quella che comunemente chiamiamo glicine, ma per gli amanti delle serie tv è anche la strada dove è ambientato Desperate Housewives, ma sicuramente David Lynch non sta preparando un reboot della serie di Marc Cherry.

Sabrina S. Sutherland compare come produttrice del progetto che è definita una serie e non un film. Ma oltre a questo e al coinvolgimento di Netflix non si sa assolutamente nulla del progetto. Nel fantastico mondo online che chiamiamo social media è apparsa nelle ultime ore una foto di David Lynch nella caffetteria della sede Netflix.

Can't a man privately grab a coffee in the @Netflix lobby? Not if that man is David Lynch. Shot by @mtatulli last Monday. #DavidLynch pic.twitter.com/XodxbJlZGk — Twin Peaks³⁰ (@ThatsOurWaldo) June 28, 2018

Questa indiscrezione non deve risultare così sorprendente. Infatti in pieno lockdown lo scorso aprile in un’intervista a The Hollywood Reporter David Lynch ha parlato di questi rumors che già stavano circolando. Da tempo su Reddit giravano voci di un progetto di Lynch per Netflix. Insomma da tempo ci sono così tante voci e sembra strano che ancora non ci sia stato un annuncio ufficiale.

Nell’intervista Lynch rispondeva in modo vago:

Ci sono indiscrezioni di ogni tipo. Quello che è certo è che su Netflix c’è uno show che ho fatto io e che si chiama What Did Jack Do? Un corto su una scimmia. Qualcosa che dovreste vedere che vi aiuterà durante la quarantena. Tutte le altre voci sono voci, non c’è nulla.

Il sito welcometotwinpeaks ha inoltre aggiunto che su Recapped.com nei mesi scorsi è apparso l’annuncio per la ricerca della protagonista di un progetto di David Lynch. Secondo le loro indiscrezioni Lynch starebbe cercando un’attrice per una miniserie di una popolare piattaforma di streaming, una ragazza di circa 30 anni e che non avrebbe difficoltà a girare scene di nudo.

Ecco finora sappiamo solo questo, ma sicuramente l’incontro tra David Lynch e Netflix è qualcosa capace di catturare subito la nostra attenzione.