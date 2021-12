Difficile possa essersi trattato di una gag scritta a tavolino. Di sicuro il momento più divertente della puntata di martedì 29 dicembre di Data Comedy Show, trasmissione della seconda serata di Rai2 che gioca con i sondaggi dell’Istat, si è verificato con la dichiarazione in apertura del “datista”, ovvero dello statistico Flavio Grasso, ovvero la parte seria del programma (l’altro è la collega Martina Tremante):

“Abbiamo un dato curioso, non poco incoraggiante, in quanto gli studenti all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, su 51 studenti ben 100 non hanno competenze sufficienti”.