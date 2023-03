Dario Fo: L’ultimo mistero buffo, il documentario del nipote Gianluca Rame questa sera su Rai3

Un nuova co-produzione di Rai Documentari arriva questa sera su Rai3 per omaggiare Dario Fo: per lui un documentario del nipote Gianluca Rame, Dario Fo: L’ultimo mistero buffo. Mistero buffo, lo spettacolo probabilmente più noto di Dario Fo, fu infatti l’ultima opera portata in scena a Roma il 1° agosto del 2016 prima della scomparsa del grande artista, vincitore dell’ultimo Premio Nobel per la Letteratura che l’Italia ha ricevuto.

Da pochi mesi novantenne, Dario Fo si apprestava a congedarsi così dal suo pubblico: il documentario partirà proprio dal percorso che Fo percorse dal suo camerino fino al palco, prima di incominciare un viaggio per il mondo in cui si porteranno i telespettatori alla scoperta di come ancora oggi le sue opere continuino ad essere rappresentate, in paesi come Turchia e Argentina, lì dove testi come Clacson Trombette e Pernacchi e Muerte accidental de un ricotero (adattamento di Muerte accidental de un anarquista, incentrato sulla vicenda dell’anarchico Pinelli, qui trasposto nel caso di Walter Bulacio, assassinato dalla polizia nel 1991) risultano essere un pungolo per lo status quo e il potere.

Il documentario, che si inserisce nel ciclo di Rai3 Undici. I documentari del venerdì, si avvale del soggetto e della sceneggiatura scritti dal regista Gianluca Rame con Piero D’Onofrio, del montaggio di Piero Lassandro, della fotografia di Antonello Sarao, con la presa diretta di Domenico Rotiroti e le musiche originali di Riccardo Cimino. Dario Fo: L’ultimo mistero buffo è prodotto da

Clipper Media e Luce Cinecittà con Compagnia Teatrale Fo Rame (di cui Gianluca Rame è regista e responsabile dell’archivio video) in collaborazione con Rai Documentari e con il patrocinio di Fondazione Fo Rame, il sostegno della Regione Lazio – Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo e della Direzione generale Cinema e audiovisivo: il produttore esecutivo è Sandro Bartolozzi. L’appuntamento è per questa sera alle 21:25 in prima serata su Rai3.