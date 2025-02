Dario Acocella: chi è l’ex marito di Bianca Guaccero conduttrice del PrimaFestival 2025

Bianca Guaccero, negli ultimi mesi, sta vivendo un periodo d’oro dal punto di vista professionale e sentimentale. Ha vinto l’ultima edizione di ‘Ballando con le stelle’. Ha condotto ‘Dalla strada al palco’, in prima serata, su Rai 1, con Nek. E’ tra le protagonista del ‘PrimaFestival 2025’ assieme a Gabriele Corsi, Mariasole Pollio e i Sansoni.

Nel talent show di Milly Carlucci, l’attrice ha anche trovato nuovamente l’amore. Il suo maestro di ballo, Giovanni Pernice, nel corso delle settimane, è diventato il suo compagno di vita. Tra viaggi a Londra, presentazioni in famiglia, la neo coppia è ormai inseparabile.

Non tutti però, sanno, che la Guaccero è stata sposata con Dario Acocella che l’ha resa mamma della piccola Alice che, oggi, ha 10 anni.

Conosciamolo meglio:

Chi è Dario Acocella ex marito di Bianca Guaccero? Età, lavoro, Instagram

Il regista è nato a Roma il 12 febbraio 1979 sotto il segno dell’Acquario. Ha 46 anni. Tra i film che ha diretto ricordiamo: ‘Ho fatto una barca di soldi’ (2013), ‘O Paìs do Futebol’ (2018) [“Nel 2015 ho dedicato questo film a mia figlia, perché quando partii per il Brasile mancavano pochi mesi alla sua nascita. E tra le tante fatiche ed il sudore speso per inseguire i miei sogni, la cosa che mi pesava di più ogni giorno, era stare lontano da casa in un momento così speciale. Ci sono progetti che sono più fortunati ed altri meno. Non importa quale dei due sia più bello, è così e basta. Questo progetto l’ho amato ed odiato, ed ha avuto una difficile gestazione. Ma ogni film ha una sua storia, ed è una storia spesso tempestata da mille ostacoli e difficoltà, e dopo anni di fatica in cui non hai mai smesso di crederci, la ricompensa non è altro che una misera manciata di giorni in una sala. Perché senza condivisione non esiste l’arte, l’emozione, il sentimento; la condivisione è tutto”] e ‘Sogni di Grande Nord’ (2021).

E’ presente su Facebook con la pagina @darioacocellaofficial. Ha anche un account Instagram @dario.acocella.

La Guaccero e Acocella si sono sposati (con rito civile a Monopoli) nel 2013 dopo quattro anni di fidanzamento. L’amore è scoppiato sul set di ‘Capri’. Un anno dopo, è nata la loro unica figlia. Nel 2017, l’attrice ed il regista hanno ufficializzato la separazione. Ad oggi, i rapporti tra i due ex coniugi sono ottimi per il bene di Alice.

Non sappiamo, se Acocella, ad oggi, siamo impegnato sentimentalmente.