Dargen D’Amico in gara al Festival di Sanremo 2024. Un ritorno, per il cantante con gli occhiali da sole, tratto distintivo questo che ne impedisce da sempre di vederne gli occhi e che ha contribuito in questi anni a costruire intorno a lui un personaggio originale, ironico e capace di imporsi nel nuovo panorama musicale italiano.

Dargen D’Amico a Sanremo 2024: le partecipazioni tv

Nato nel 1980, Jacopo Matteo Luca D’Amico (questo il suo vero nome) nel corso della sua carriera si è concentrato sopratutto sulla musica, facendosi conoscere come rapper, autore di testi, ma anche dj e produttore musicale, tanto da fondare l’etichetta discografica indipendente Giada Mesi, insieme a Francesco Gaudesi.

Il nome di Dargen D’Amico è rimasto dunque noto, per anni, sopratutto agli amanti del genere da lui prodotto. Una sua prima apparizione sul piccolo schermo avviene nel 2021, all’interno della prima stagione di The Ferragnez, il reality show di Prime Video sulla famiglia di Chiara Ferragni e Fedez.

Quell’anno, infatti, Fedez era in gara con Francesca Michielin e “Chiamami per nome” (brano scritto proprio da Dargen) e la serie aveva seguito i preparativi direttamente da Sanremo. Per l’occasione, nella città ligure si trovava anche Dargen, tra l’altro in quell’edizione autore anche di “Dieci” di Annalisa.

La sua partecipazione nel 2022 (di cui parliamo tra poco) ha reso Dargen D’Amico un personaggio tv a tutti gli effetti, noto anche al pubblico più generalista e lontano dai generi musicali da lui prodotto. Questo gli ha consentito di avvicinarsi al piccolo schermo da protagonista: ecco che, allora, dal 2022 Dargen D’Amico è entrato a far parte della giuria di X Factor.

Dargen D’Amico: i precedenti a Sanremo

Dargen D’Amico, come anticipato, ha partecipato solo una volta da concorrente a Sanremo: era il 2022 e la sua “Dove si balla” divenne uno dei brani più ricordati di quella edizione, trasformandosi ben preso in un tormentone, ma classificandosi in nona posizione.