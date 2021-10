A partire da questa sera, avrà inizio Cuori, la nuova serie di Rai 1, diretta da Riccardo Donna, con Daniele Pecci, Pilar Fogliati e Matteo Martari.

A margine della conferenza stampa di presentazione, TvBlog ha intervistato Daniele Pecci, che ritorna sul piccolo schermo con il ruolo di Cesare Corvara, fondatore del primo reparto italiano interamente dedicato alla cardiochirurgia, con l’obiettivo di diventare il primo al mondo ad eseguire un trapianto di cuore.

In Cuori, lei interpreta Cesare Corvara. Cosa ci può dire di questo personaggio?

Com’è stata la preparazione a questo ruolo?

È stata una preparazione che ci ha riguardato tutti molto da vicino, per calarci in un’epoca molto distante dalla nostra, dalla ricostruzione storica dell’ospedale all’utilizzazione degli strumenti operatori e delle macchine. Abbiamo avuto la consulenza del chirurgo Actis Dato che è stato con noi tantissimo tempo e che ci ha fatto delle vere e proprie lezioni di chirurgia, spiegandoci esattamente che cos’è il trapianto, come funziona, che cosa bisogna fare e poi, in modo più specifico, come bisogna muoversi all’interno di una sala operatoria, da come si sta in piedi a come si tiene il bisturi in mano, come si mettono i punti e tutto il resto.