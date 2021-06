Daniela Ferolla ad un passo da ereditare La Prova del cuoco quando Antonella Clerici lasciò. A rivelarlo è la stessa conduttrice di Linea Verde Life, intervistata dal sito del Fatto Quotidiano.

Qualche anno fa era stato fatto il mio nome per La prova del cuoco, poi fu scelta Elisa Isoardi. Sicuramente per me sarebbe stato un passo avanti importante e penso che quello fosse un programma nelle mie corde. Ma è andata bene così: forse non ero del tutto pronta per quel salto. Ora sto benissimo dove sto e se dovesse arrivare un’altra occasione, sarei pronta a coglierla.

La Miss Italia 2001 non nasconde la voglia di “sperimentare nuovi linguaggi” e spiega perché nelle ultime due puntate (di ieri e di sabato prossimo) di Linea Verde Life (che conduce con Marcello Masi) non è presente:

Sono stata super attenta, pensavo di averla scampata invece al traguardo delle ultime due puntate mi sono beccata il Covid. Ne parlo solo adesso, a distanza di un mese, perché ho superato tutto: non mi sembrava una cosa di interesse per il pubblico e non mi andava di speculare sulla malattia (…) Ho avuto diversi sintomi ma per fortuna tutti gestibili. La cosa che mi stupisce è che si parli così poco degli strascichi del Covid: io non mi sono fatta mancare nulla, dal respiro corto ai dolori gastrointestinali. E infatti sono dimagrita molto.

Il bilancio televisivo di Linea Verde Life è comunque “più che positivo” per Daniela Ferolla:

Abbiamo toccato anche punte di oltre 3 milioni, parliamo di ascolti non scontati al sabato, di mezzogiorno. Ma del resto il mix di argomenti funzionano: spaziamo dall’enogastronomia a come le nostre città cambiano e fronteggiano i temi ambientali.

Ed effettivamente la conferma in palinsesto è arrivata. Dal 18 settembre, infatti, il programma tornerà in onda su Rai1 alle 12.30 con la coppia Ferolla-Masi in conduzione.