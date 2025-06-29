Dalla Rai a Mediaset: il passaggio inaspettato dell’amatissimo volto tv. Scatta il toto nome per la sostituzione

Dopo cinque anni alla guida di The Voice, Gigi D’Alessio dice addio alla sua iconica poltrona rossa su Rai 1. Il cantautore napoletano, presenza fissa nel cast dei coach nelle varie edizioni del format (da The Voice Senior a The Voice Kids) ha infatti deciso di intraprendere una nuova avvenutura televisiva.

Una scelta che segna anche un significativo passaggio di casacca, da Rai a Mediaset. D’Alessio, reduce del successo del concerto-evento Sicily for Life, andato in onda pochi giorni fa su Canale 5, è dunque pronto per una nuova sfida.

Un nuovo programma per D’Alessio

Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, il cantante sarebbe stato arruolato da Mediaset per un nuovo show musicale in prima serata che lo vedrà protagonista insieme a Vanessa Incontrada. Un’accoppiata di sicuro appeal per il pubblico generalista, che conferma il trend di Cologno Monzese di puntare su volti noti e amati nel panorama artistico italiano.

Ma se il futuro di D’Alessio si fa sempre più “commerciale”, la Rai si trova ora a dover rimpiazzare un coach amatissimo. Il nodo riguarda in particolare la prossima edizione di The Voice Senior, in onda in autunno, e quella di The Voice Kids prevista per gennaio 2026, che tornerà al sabato sera in diretta concorrenza con un pezzo da novanta, C’è Posta per Te di Maria De Filippi.

Chi sostituirà D’Alessio in Rai

Chi sarà dunque il nuovo volto del talent di Rai 1? Secondo quanto riportato da Affari Italiani, la scelta sarebbe ricaduta su Nek. Il cantautore emiliano, al secolo Filippo Neviani, avrebbe già accettato da proposta della Rai segnando così il suo ritorno nel panorama dei grandi show del servizio pubblico.

E non è tutto. Nek è anche pronto a tornare alla conduzione di Dalla strada al palco, insieme all’ex star di Ballando con le Stelle Bianca Guaccero. Le nuove puntate sono attese per la primavera del 2026, subito dopo il Festival di Sanremo. Una conferma, questa, della crescente presenza televisiva dell’artista, che si rivela uno dei volti di punta della Rai del futuro.

Curioso, però, il futuro incerto di Nek sul fronte domenicale. Sembrava certo il suo coinvolgimento nella nuova edizione di Domenica In, che quest’anno sarà a più voci, accanto a Mara Venier e Gabriele Corsi. Ma qualcosa è andato storto.

A rivelarlo è stato Davide Maggio. “Nek fuori da Domenica In. Ancora prima di cominciare, questa nuova Domenica In corale ha già registrato il primo problema. Nek, previsto alla guida del programma insieme a Mara Venier Gabriele Corsi, è saltato”. Il giornalista ha poi continuato: “Vi possiamo inoltre anticipare che, al momento, non solo non è noto chi sostituirà Nek, ma Corsi non ha ancora accettato formalmente il nuovo impegno”.

Secondo le ultime indiscrezioni, comunque, Venier e Corsi dovrebbero dividersi i compiti: Mara si concentrarrà sulle interviste e sui talk, mentre a Corsi verrà affidata una parte più leggera e un nuovo game show.