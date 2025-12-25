Dal Grinch a Una poltrona per due: tutti i film in programmazione il 25 e 26

L’arrivo del Natale vuol dire tante cose, tra cui avere tempo libero da vivere in casa, da soli o in famiglia, per rilassarsi. Passato il cenone del 24 dicembre e il pranzo del 25, in tanti amano godersi qualche bel film comodamente sul divano di casa propria. Diventa un’occasione che si può condividere con amici, magari organizzando un “piccolo cineforum” in casa, oppure un momento da vivere con i propri figli.

Per questo le varie emittenti televisive cambiano i loro palinsesti in occasione di queste giornate, proponendo film di Natale tradizionali adatti a tutti, adulti e piccini. Italia 1 ha dato il via alla sua programmazione festiva a partire dal 22 dicembre e sono previste sorprese fino a quella del 27 dicembre.

Che film di Natale guardare in televisione il 25 e il 26 dicembre

Prima della Vigilia di Natale non sono mancati i grandi classici, come “Miracolo nella 34esima strada”, capolavoro del 1994 di Les Mayfield, uno di quei lungometraggi che si deve aver visto perlomeno 2-3 volte nella vita, tradizione che generalmente si tramanda anche ai più piccoli. A partire dal 25 dicembre, su Italia1 sono previsti una serie di appuntaenti davvero imperdibili.

In prima serata partirà la maratona di Harry Potter per chi ha voglia di rivedere l’intera saga del celebre mago, Nel pomeriggio, invece, subito dopo il pranzo e la “grande abbuffata”, c’è il film d’animazione “Polar Express“, del 2004 di Robert Zemeckis. Da far vedere assolutamente ai più piccoli, racconta la storia di un ragazzino che è sul suo letto e inizia a credere che l’arrivo di Babbo Natale sia una grande bugia, a un certo punto ascolta un forte rumore ed esce di casa a vedere di cosa si tratta, è proprio il treno che parte dal Polo Nord, per lui inizia così una magica avventura.

Sempre il 25 dicembre in seconda serata sarà trasmessa “La piccola principessa“, del 1995 di Alfonso Cuaròn, ambientato nel periodo della Prima Guerra Mondiale, racconta la storia di Sara che dopo la partenza del padre per il fronte, va a vivere a New York per trasferirsi in un collegio, dove fa i conti con le rigidissime regole della direttrice. Una pellicola commovente e appassionante sul tema dell’amicizia e della famiglia.

Anche il 26 dicembre sarà all’insegna di una speciale programmazione, nel pomeriggio – prima del secondo capitolo di Harry Potter “La camera dei segreti” andrà in onda “Ella Enchanted” con Anne Hathaway, che racconta del magico mondo della protagonista, che dopo la sua nascita riceve il dono dell’obbedienza da una fata, così obbedisce ad ogni cosa le venga chiesta, il film ha un happy end commovente e toccante. In seconda serata, invece, sarà trasmesso “Pan – Viaggio sull’isola che non c’è“.

Anche il 27 dicembre avrà una programmazione interessante con altri due appuntamenti imperdibili, in prima serata “Shrek 2” e in seconda serata “Gremlins 2“. Insomma se si ha voglia di restare a casa questo Natale, con questi film c’è sicuramente tanto da vedere.