Dal gradino dei Ricchi e Poveri alla spaccata di Lisa Fusco, la “caduta di stile” diventa protagonista: gli scivoloni più riusciti del piccolo schermo

I Ricchi e Poveri hanno incontrato un gradino di troppo, Lisa Fusco ha fatto i conti con una spaccata indigesta. Gerry Scotti ha distrutto il bancone di Striscia La Notizia. Gli scivoloni più celebri del piccolo schermo.

Solo chi cade può risorgere. Questo è uno dei proverbi più utilizzati in Oriente, per dimostrare che nonostante tutto ci si rialza. Il principio è valido anche in Occidente, ma tutto dipende dalla tipologia di cadute. In special modo rispetto alla televisione: cadere in diretta è sempre stato visto come un imprevisto da evitare, regola non scritta che vale ancora.

Adesso, rispetto al passato, però si cavalca l’onda: al posto di imbarazzo e reazioni fuori luogo si cerca di andare avanti e riderci sopra. Errare è umano, anche cadere. L’importante è evitare di farci l’abitudine. Ne sanno qualcosa, recentemente, anche i Ricchi e Poveri. I quali – ospiti da Mara Venier a Domenica In – sono inciampati vicendevolmente sul gradino di ingresso dello studio. Risultato: la caduta di entrambi sul pavimento a favore di telecamera ha fatto il giro di testate online e social.

Dai Ricchi e Poveri a Lisa Fusco: cadere è un’arte

A differenza del passato, infatti, attualmente se qualcuno perde l’equilibrio durante un programma diventa un evento mediatico. Tutto grazie alle piattaforme che immortalano tutto e condividono. Il rischio di essere messi alla berlina, dunque, è più alto. C’è anche chi, però, riesce a ridere delle proprie debacle. Chiedere, tra gli altri, a Gerry Scotti che il 1 marzo del 1999 ha letteralmente sfondato il bancone di Striscia La Notizia.

Si è trattato, nello specifico, di uno scherzo preparato. La redazione ha messo un bancone di materiale diverso e, quando il conduttore è saltato per piombare in posa plastica sul bancone, è saltato tutto causando una caduta molto divertente agli occhi del pubblico. Quello scivolone ancora resiste tra registrazioni e ricondivisioni dei filmati d’archivio.

La spaccata in diretta

Tornando invece al passato recente, se si parla di cadute eccellenti, è impossibile non nominare Lisa Fusco. Correva l’anno 2015, la trasmissione era Mezzogiorno italiano su Raiuno. La soubrette ha voluto dimostrare di saper fare la spaccata per sottolineare le proprie doti atletiche: il risultato non è stato dei migliori. La donna, nel fare l’acrobazia, non è riuscita a risollevarsi per il dolore e il programma ha dovuto mandare la pubblicità. Una scena drammatica nella sua composizione che, poi, una volta appurato che la Fusco non ha riscontrato impedimenti gravi a parte qualche trauma iniziale, è diventata tra le più cliccate su YouTube a 10 anni da quel fatidico giorno.

La stretta attualità ci porta allo studio di Belve: un contesto dove a fare male non sono soltanto le domande scomode di Francesca Fagnani, Teo Mammucari docet, ma anche e soprattutto il gradino che porta al palcoscenico principale. Iva Zanicchi è caduta rovinosamente dopo un’intervista molto ampia che ha toccato temi diversi. Quella caduta in diretta, però, ha spazzato via qualunque altro riferimento alla conversazione. Gli utenti si ricordano soltanto di quel momento, di cui è possibile sorridere proprio perché – anche in questo caso, come successe per i Ricchi e Poveri – è possibile sottolineare che la cantante non ha riscontrato nulla di grave a parte la sorpresa iniziale.

Pamela Petrarolo e l’ingresso a BellaMa’

Arriviamo, dunque, a BellaMa: la trasmissione di Pierluigi Diaco ha visto la ballerina Pamela Petrarolo, che ha una rubrica fissa all’interno del programma, cadere rovinosamente sul pavimento dello studio al suo ingresso. Tutta colpa della cera passata poco prima della messa in onda. Anche in questo caso, la donna si è rialzata immediatamente da gran professionista. I sorrisi del pubblico e degli utenti sui social, però, non sono stati ignorati dai gestori delle pagine social di gag e satira che hanno ricondiviso il frame di trasmissione in tutte le salse. Perdere l’equilibrio può diventare (anche) un gesto rivoluzionario, quando si parla di scaletta: è sufficiente ritrovare immediatamente la forza di ripartire sapendo quanto è importante riuscire a riderci sopra. Soltanto così uno scivolone può diventare un pezzo di storia.