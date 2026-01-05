Da Noi a Ruota Libera batte Domenica In: 16,73% di share e record stagionale

Da Noi a Ruota Libera conquista un doppio record. La puntata di ieri ha registrato un eccellente 16.73% di share con 2.236.000 spettatori, segnando non solo il miglior risultato dall’inizio della settima stagione del programma condotto da Francesca Fialdini su Rai 1, ma anche un sorpasso storico: per la prima volta il talk della domenica ha infatti superato Domenica In in termini di share. Il programma di Mara Venier, nonostante ospiti di grande importanza come Raoul Bova ed Enrica Bonaccorti, si è fermato infatti al 15.7% nella sua seconda parte con 1.846.000 spettatori, mentre i saluti finali sono ulteriormente scivolati al 15.4% con 1.794.000 spettatori.

Da Noi a Ruota Libera, share da record

Il successo di ascolti è arrivato in una puntata dal forte impatto emotivo. Prima ancora di dare inizio alla trasmissione, Francesca Fialdini ha scelto di fermarsi per dedicare un pensiero alle vittime della strage di Crans-Montana, con parole pronunciate con la voce rotta dall’emozione che hanno trasformato l’apertura del programma in un momento di profonda umanità. La conduttrice ha voluto stringere idealmente chi sta vivendo ore drammatiche, rivolgendo un pensiero a chi lotta per continuare a vivere, ai familiari, ai genitori, agli amici e al personale medico impegnato senza sosta.

Il sorpasso su Domenica In

Il dato particolarmente significativo è proprio il confronto con Domenica In, che tradizionalmente registra ascolti superiori rispetto a quasi tutti i programmi che la seguono. Anche in considerazione di una tradizione importantissima e di un budget davvero ingente.

La puntata del 4 gennaio di Mara Venier ha ottenuto 2.138.000 spettatori con il 16% nella prima parte (più breve, di circa mezz’ora), per poi scendere sotto 1.8 milioni di pubblico. Una delle medie meno significative della stagione.

Da Noi a Ruota Libera ha quindi registrato un incremento sia in termini di spettatori assoluti (+390mila rispetto alla seconda parte di Domenica In) sia in termini di share (+1.03 punti percentuali), un’enormità se si considera il confronto tra i due programmi e un risultato comunque raro per un programma che va in onda in coda al pomeriggio domenicale con la concorrenza della Serie A, di Verissimo, rimasto abbondantemente al di sotto del 15% nella prima parte e addirittura poco oltre il 12% nella seconda quando la trasmissione di Francesca Fialdini ha nettamente preso il sopravvento. Da dire che Verissimo era in versione best of, non in diretta e con un collage di trasmissioni della stagione.

Gli ospiti della puntata record

Il cast di ospiti ha contribuito al successo della puntata con un mix equilibrato tra intrattenimento e riflessione. Orietta Berti, eterna icona pop capace di attraversare generazioni, si è confermata presenza gradita al pubblico con i suoi racconti di una carriera iniziata negli anni Sessanta. Maurizio Casagrande ha portato la tradizione teatrale napoletana, mentre Barbara Alberti ha offerto il suo sguardo controcorrente sul panorama culturale italiano. Tra gli ospiti anche Barbara Foria, con la sua ironia brillante.

Spazio anche alla fiction e alla promozione di rete con Giuseppe Zeno e Clotilde Sabatino, protagonisti di “Tempi supplementari” in onda su Rai 1 il 7 gennaio, e a Fra’ Emiliano Antenucci, frate cappuccino che ha presentato il suo libro “La fattoria di Gesù”. Particolarmente toccante la testimonianza del piccolo Daniele Scardini, vittima di bullismo per il suo aspetto, una storia che ha riportato al centro il tema dell’accettazione e della diversità.

Un programma in crescita costante

Il risultato del 4 gennaio rappresenta un ulteriore passo avanti per Da Noi a Ruota Libera, arrivato alla settima stagione e realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Il programma, che va in onda ogni domenica alle 17.20 subito dopo Domenica In, continua a confermarsi un appuntamento solido per il pubblico di Rai 1, capace di coniugare storie di personaggi famosi e persone comuni in un racconto che punta su emozioni autentiche e testimonianze significative.

Francesca Fialdini, al timone del programma fin dalla prima edizione nel 2019, ha costruito negli anni un format riconoscibile che fa della ruota – metafora di rinascita, cambiamento e coraggio ma anche alternanza – il simbolo di un modo di fare televisione basato sull’ascolto e sulla condivisione. Il record stagionale premia questa formula che continua a conquistare il pubblico domenicale.