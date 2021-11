D’Iva è lo show di Canale 5 per celebrare la carriera di Iva Zanicchi. Il programma è stato anticipato da un’anteprima di TvBlog pubblicata nel gennaio 2020, il progetto però ebbe uno stop anche per via della situazione complicata dalla crisi pandemica. L’evento è stato annunciato da Piersilvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2021/22. Sarà in onda per due appuntamenti, giovedì 4 e 11 novembre 2021 in prima serata.

La regia è di Roberto Cenci.

D’Iva: il programma

Durante lo spettacolo, la cantante si esibirà con i suoi grandi successi e sarà accompagnata da volti noti del panorama musicale e televisivo che si alterneranno sul palco.

Con loro l’artista duetterà, dialogherà e ricorderà i passi più importanti della sua carriera: dall’esordio giovanissima nelle balere romagnole ai più importanti palcoscenici nazionali e internazionali come Castrocaro e il Festival di Sanremo (10 partecipazioni con tre vittorie: è la cantante donna che ha vinto più volte la manifestazione), il Madison Square Garden di New York e l’Olympia di Parigi.

D’Iva: ospiti

Il programma si divide in due puntate con questi ospiti:

D’Iva ospiti puntata 4 novembre 2021

Iva Zanicchi racconterà aneddoti della sua vita e il rapporto con la sua famiglia in un’inedita intervista con Silvia Toffanin. Si alterneranno poi sul palco Orietta Berti, Anna Tatangelo, Bianca Atzei, Gigi D’Alessio (come anticipato da TvBlog il 22 ottobre), Fausto Leali (anche lui anticipato da TvBlog, ma il 24 ottobre) e Andrea Pucci.

D’Iva: dove seguirlo

Il programma sarà in onda su Canale 5 subito dopo la messa in onda di Striscia la Notizia, in streaming web o app Mediaset Infinity accedendo alla sezione dirette tv e cliccando sul logo di Canale 5. Una volta terminato il programma, la piattaforma web metterà a disposizione l’intera puntata del programma, oltre che le clip più interessanti delle due serate.