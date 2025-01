Usciamo dai nostri confini per andare in Francia. Un vero colpo di scena è quello vissuto ieri dal conduttore Cyril Hanouna (molto popolare da quelle parti) nel programma Touche pas à mon poste, versione francese del programma che fu “Sbandati” in seconda serata su Rai 2 con Gigi e Ross, in onda sulla rete televisiva francese C8. Un uomo ha fatto irruzione durante la diretta del programma, apparentemente cercando di attaccare il conduttore.

Il fuori programma, avvenuto poco dopo le 20 mentre si discuteva della recente insediamento di Donald Trump e dei rapporti con Elon Musk, è stato rapidamente messo sotto controllo grazie all’intervento fulmineo del servizio di sicurezza che ha placcato l’uomo dopo aver scavalcato l’area delle telecamere.

Colpo di scena durante la diretta di "Touche pas à mon poste !" su C8 (la versione francese di "Sbandati" andata in onda su Rai 2) il conduttore Cyril Hanouna stava per essere raggiunto da un uomo corso verso di lui, bloccato in tempo dalla securitypic.twitter.com/BRHj5oqhU9 — LALLERO (@see_lallero) January 21, 2025

Cyril Hanouna, sorpreso, per qualche istante ha avuto i riflessi pronti per farsi da parte, ma vedendo l’uomo fiondarsi quasi addosso, pare proprio che a sua volta volesse rispondere per le rime l’aggressore. Attorno all’attacco sfiorato, gli ospiti seduti ai banconi posti al centro studio sono stati spettatori della scena e i microfoni aperti hanno registrato letteralmente tutte le reazioni di comprensibile spavento.

L’importanza del servizio di sicurezza negli studi televisivi

La regia non ha potuto evitare di inquadrare il fatto, salvo poi spostare le immagini su uno degli opinionisti che, incredulo, commentava quanto successo ad un palmo di naso. Il servizio di sicurezza è stato encomiabile, ha evitato che la situazione degenerasse nel giro di 3 secondi. “Sono incredibilmente veloci, ragazzi“, ha detto il padrone di casa, grato al personale. “Dopo vorrei parlare con lui, con il piccolo. Non so cosa volesse…”, ha detto.

“Non doveva farlo! Posso reagire molto male!”

Poco dopo, recuperata la tranquillità in studio Hanouna ha voluto inviare un messaggio fermo su questo tipo di comportamento: “Odio tutto questo! Non dovrebbe farlo, perché lui si mette in pericolo facendo questo”. Il conduttore ha anche evidenziato le potenziali conseguenze di questo tipo di atto: “È stupido perché finisce a terra, ci saranno denunce dietro, ci saranno un sacco di storie con la polizia, è stupido farlo. Si perde tempo! Non è possibile”. E aggiunge, a conferma della reazione pronta da parte sua: “Per di più, posso reagire molto male. Volevo colpirlo!”

L’incidente, le cui motivazioni rimangono per il momento sconosciute, ricorda l’importanza delle misure di sicurezza nelle trasmissioni in diretta.