Su Raidue ultimo appuntamento, questa sera, mercoledì 10 maggio 2023, con il ciclo di film-tv di Cuori e delitti. La terza storia, alle 21:20, è con “L’arte di uccidere”. Curiosi? Proseguite nella lettura!

Cuori e delitti: L’arte di uccidere, la trama

Angie Dove (Danica McKellar), esperta di matchmaking, ovvero di organizzare incontri tra single, si ritrova ad indagare su un nuovo caso, sfruttando la sua passione per le indagini. Nel museo in cui il padre, l’ex detective di Polizia Nick (Bruce Boxleitner), sta indagando su un piccolo furto, viene ucciso un noto archeologo.

L’uomo era stato assunto dal Museo per verificare la provenienza di alcune recenti acquisizioni. Sul caso lavora anche il detective Kyle Cooper (Victor Webster), a cui si affianca Angie che, però, indaga per conto suo, anche se finisce per diventare utile a fornire a Kyle prove che lo porteranno a scoprire il colpevole.

Cuori e delitti: Un romanzo fatale, il cast

Danica McKellarè Angie Dove, titolare di un’agenzia di matchmaking;

Victor Websterè Kyle Cooper, detective;

Bruce Boxleitnerè Nick, il padre di Angie, detective in pensione;

Cory Leeè Paige;

Andrew Dunbarè l’agente Smith

Aliyah O’Brien è Lucia Ricci

Alisha-Marie Ahamed è Myra Tolin

Jane McGregor è Natalie Jennings

Alistair Abell è George

Mark Krysko è il Dr. Clinton Jennings

Jedidiah Goodacre è Derrik Holland

Rhinnan Payne è Jessica Anders

Cuori e delitti, i film-tv

Il film-tv fa parte della serie Cuori e delitti, in onda negli Stati Uniti su Hallmark Channel con il titolo “Matchmaker Mysteries”. Ad oggi sono stati realizzati tre film-tv, in onda tra il 2019 ed il 2021. Protagonisti sono Danica McKellar (Angie) e Victor Webster (Kyle), quest’ultimo visto anche in Continuum e Motherland: Fort Salem. Da citare anche la presenza di Bruce Boxleitner, in passato nel cast di Babylon 5.

Cuori e delitti: L’arte di uccidere su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Cuori e delitti: L’arte di uccidere su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.