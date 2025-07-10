Cucine da incubo, tutti i segreti del programma di Antonino Cannavacciuolo

I segreti – davvero tutti – che si celano dietro al programma con Antonino Cannavacciuolo, Cucine da Incubo.

Format reso famoso da Gordon Ramsey negli Stati Uniti, anche in Italia Cucine da Incubo è diventato un piccolo cult e, proprio come lo show americano, deve molto al suo conduttore/chef. Già perché Antonino Cannavacciuolo, che in questa veste ha debuttato in tv, ha saputo rendere subito suo il programma una piccola chicca nel panorama televisivo nostrano.

E viceversa, se vogliamo. Lo show ha permesso a Cannavacciuolo di “creare” un personaggio che non c’era prima in tv, nonostante i tanti programmi culinari: un duro dal cuore tenero, pronto alla critica ma che dà tutto se stesso per aiutare chi ha chiesto una mano.

Cucine da Incubo: i segreti del programma di Antonino Cannavacciuolo

Nonostante il grande successo – Cucine da Incubo è arrivata alla sua 11esima stagione – sono ancora molte le domande dei telespettatori su quello che accade dietro le quinte del programma. Il format è semplice nella narrazione, molto complesso nella pratica: Cannavacciuolo arriva sul posto e come prima cosa decide di pranzare, per valutare in breve tempo servizio e cucina. Poi, nella stessa sera, valuta lo staff all’opera in un ristorante che, anche grazia alla presenza dello chef, si riempie all’inverosimile. Dopo una breve analisi, lo chef decide cosa cambiare: interni, arredi, posizioni dello staff e persino gerarchie, oltre il menù, chiaramente.

In tutti questi passaggi, chiaramente, accadono molte cose che in tv non vediamo. Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, una delle protagoniste di questa stagione ha deciso di rivelare qualche retroscena sul programma di Cannavacciuolo. Lei è la signora Angelica e lavora al ristorante L’Isola Fiorita, sul Naviglio Grande a Milano, protagonista di una delle puntate della scorsa stagione. Come inizia l’avventura nel programma? La signora Angelica spiega: “Sono capitati tra capo e collo. Voi ci state a litigare, a fare e disfare? Dicono. Onestamente, di questi tempi, non avevo i soldi per rifare il locale bello così. Soltanto per il pavimento di legno, mi avevano chiesto 7 mila euro…”.

Il suo racconto continua: “Inizialmente non volevo. Perché abbiamo faticato tanto: mi sono curata questo locale come fosse un bambino, lavorandoci dentro 15 ore al giorno. E qui bisognava dire che fa tutto schifo…Ma mio marito e mio figlio mi hanno convinto. Purtroppo lo scotto da pagare è stato quello. Adesso, però, il locale ha cambiato faccia”. Poi la titolare dell’Isola Fiorita spiega cosa è avvenuto per alcune scene salienti, come gli scarafaggi, i mestoli sporchi e persino la lite con il figlio: “[Gli scarafaggi] Ma no. Quella, anzi, mi è seccata molto. Mi avevano detto che non la facevano, ma invece l’han fatta. Per fortuna i clienti erano tutte comparse. Se vedo uno scarafaggio in un ristorante, io per prima chiamo i Nas”.

E poi: “[I mestoli] Ne abbiamo tenuti quattro sporchi apposta per quel giorno, ma se viene adesso ci si specchia dentro. [Per la lite in cucina] Chiaramente era tutto scritto. Il regista ci faceva rifare la scena cinque o sei volte. Se chiamo Francesco scampanellando in quel modo, viene qui e mi uccide”. Ma tutto sommato, la signora Angelica non si è pentita della puntata andata in onda: “Devo dire la verità che ci è servito. Abbiamo guadagnato clienti. Vengono qui anche solo per la curiosità. Adesso sta a noi tenerceli stretti”.