Cucine da Incubo 2022: quando inizia, conduttore, streaming

Cucine da Incubo Italia arriva nel 2022 alla sua ottava stagione, anche se si tratta della prima targata Sky. Si tratta del terzo ‘cambio’ emittente per il format, che ha debuttato nel 2013 su Fox Life, canale pay del bouquet Sky, prima di trasferirsi con la quarta stagione su Discovery, andando in onda su Nove per quattro edizioni. A distanza di tre anni dalle ultime puntate inedite – trasmesse nell’aprile 2019, in epoca pre-Covid-, il programma torna in onda e debutta su SkyUno (e in streaming su NOW). E scopriamo qualcosa di più di Cucine da Incubo Italia 2022.

Cucine da Incubo Italia, quando inizia

Cucine da Incubo 2022 inizia domenica 3 aprile alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW .

Cucine da Incubo Italia, conduttore

Cambiano le reti, ma non cambia il conduttore: ad aiutare i ristoratori in difficoltà c’è sempre chef Antonino Cannavacciuolo, patron del resort Villa Crespi, a Orta San Giulio sul Lago d’Orta, per il quale ha ottenuto nel 2003 la prima Stella Michelin cui nel 2006 se n’è aggiunta una seconda. Dopo aver aperto bistrot a Novara e a Torino (entrambi con una stella Michelin), nel 2021 ha dato vita a un resort esclusivo nella natia Penisola Sorrentina con Laqua Countryside, anch’esso segnalato con una stella nella guida Michelin.

Non possiamo certo dimenticare, sul coté televisivo, la sua presenza a MasterChef Italia, prima come chef ospite e poi come giudice dal 2015. La sua esperienza con Cucine da Incubo, però, inizia nel 2013, quando viene scelto per dare vita alla versione italiana del popolare format Ramsay’s Kitchen Nightmares. E come abbiamo avuto modo di dire diverse volte in questi anni, Cannavacciuolo ha saputo trovare una propria via al racconto del salvataggio di ristoranti in difficoltà, per lo più a gestione familiare.

Cucine da Incubo 2022, promo

No, non state sognando… è tutto vero!

La nuova stagione di #CucineDaIncubo sta arrivando 😱 Dal 3 aprile su Sky Uno@Antoninochef pic.twitter.com/GdACYoyp6Y — Sky (@SkyItalia) March 4, 2022

Cucine da Incubo 2022, puntate

Non si conosce ancora il numero di puntate previste per quest’ottava edizione, prodotta sempre da Endemol Shine Italy, ma questa volta per Sky Italia.

Cucine da Incubo Italia, casting

I casting per Cucine da Incubo 2022 si sono aperti nell’agosto 2021. Ma vale sempre la pena tener presente gli indirizzi utili, nel caso voleste tentare la carta Cannavacciuolo per recuperare il vostro locale. E tra crisi e Pandemia di ristoranti da salvare putroppo ce ne saranno fin troppi…

Cucine da Incubo, streaming

Cucine da Incubo 2022 va in streaming live su NOW per gli abbonati al servizio. Ovviamente ogni puntata va in onda anche su Sky Italia ed è poi visibile on demand. Prossimamente potremo vederlo in chiaro anche su Tv8.