Cruel Intentions diventa una serie TV per Prime Video

Amatissimo dal pubblico, un po’ meno dalla critica, il film Cruel Intentions del 1999 si può considerare oggi un piccolo cult con una folta schiera di estimatori al punto che nel corso degli anni si è provato in ogni modo a ripetere quel successo. Nel 2000 ci si è provato con un Cruel Intentions 2 e quattro anni dopo con un sequel, entrambi distribuiti direttamente in home video.

Da anni si parla anche di una serie tv basata sul film del 1999 e stavolta, dopo vari tentativi, il via libera sembra arrivato: Amazon avrebbe ufficialmente ordinato una serie tv composta da 8 episodi che porterà sul piccolo schermo le vicende e gli intrighi Kathryn Merteuil, Sebastian Valmont e Annette Hargrove.

Cruel Intentions, i tentativi precedenti di realizzare una serie tv

Era il 2015 quando NBC annunciò l’intenzione di realizzare una serie tv destinata a proseguire le avventure raccontate in Cruel Intentions, ambientando il tutto ben 17 anni dopo la conclusione del film del 1999. NBC provò anche a chiamare a raccolta, senza successo, le due stelle del film: Sarah Michelle Gellar e Reese Witherspoon. Il progetto fu accantonato definitivamente un anno dopo.

Facciamo un salto avanti fino al 2021, quando iniziano a prendere forma i piani per un vero e proprio reboot televisivo di Cruel Intentions per IMDb TV, poi diventato Amazon Freevee. Per mesi si è lavorato dietro le quinte, senza aggiornamenti di rilievo. Fino ad oggi.

Il via libera alla serie basata su Cruel Intentions

Il via libera, anticipato oggi da TVLine, è arrivato nelle ultime ore. Amazon avrebbe ordinato ufficialmente una serie tv composta da 8 episodi, dando il via alla produzione a Toronto già entro la fine di aprile.

Resta ancora da chiarire se il progetto sarà destinato a Prime Video o se Amazon deciderà di lasciarlo su Freevee come deciso in origine, ma è più che probabile, vista la diffusione ancora limitata di Freevee, uno sbarco della serie su Prime Video così da permettere di raggiungere un pubblico più vasto.

Cosa sappiamo sulla nuova serie tv?

Le informazioni disponibili su questo progetto sono ancora piuttosto scarne, ma TvLine ha anticipato un cambio di location rispetto al film del 1999, liberamente ispirato al romanzo del 1782 di Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos, Le relazioni pericolose. Se il film era ambientato nell’alta società di New York, per questo reboot si sarebbe deciso di ambientare le vicende a Washington, ben più adatta ai giochi di potere che saranno al centro della serie.

Il format originale resta invariato: i protagonisti saranno i due spietati fratellastri che nel film originale erano interpretati da Sarah Michelle Gellar e Ryan Phillippe, rispettivamente Kathryn Merteuil e Sebastian Valmont. I due, secondo il progetto di Amazon, sono disposti a tutti pur di restare ai vertici della confraternita del college frequentato da entrambi. Quando un brutale incidente minaccia di minacciare l’intero sistema, i due faranno tutto quello che sarà necessario per preservare il loro potere e la loro reputazione, arrivando anche a sedurre l’ingenua figlia del vice presidente degli Stati Uniti d’America, il corrispettivo del personaggio interpretato da Reese Witherspoon nel 1999.