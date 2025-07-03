Cristina Plevani e la confessione dopo anni su Pietro Taricone e il Grande Fratello

Un double, direbbero gli inglesi appassionati di sport. Dopo vent’anni, dal successo al Grande Fratello, Cristina Plevani trionfa anche a L’Isola dei famosi. Ricorderete il suo flirt nella casa più spiata d’Italia con Pietro Taricone. Un rapporto su cui Cristina ha deciso di rispettare riserbo e silenzio.

A oltre vent’anni dal debutto del primo Grande Fratello italiano, Cristina Plevani tornò a parlare del suo legame con Pietro Taricone, ricordando un rapporto che, nato sotto i riflettori, si è spento rapidamente una volta usciti dalla Casa. Oggi Cristina Plevani guarda al passato con lucidità. Non rinnega l’esperienza televisiva che l’ha resa celebre, né i momenti vissuti nella Casa del Grande Fratello, ma è altrettanto chiara nel tracciare una linea tra ciò che si è visto sullo schermo e ciò che è accaduto nella vita vera.

Il rapporto con Pietro

In una lunga intervista, rilasciata ormai diversi anni fa al Fatto Quotidiano, l’ex vincitrice del reality ha deciso di raccontare, con sincerità e amarezza, ciò che è accaduto tra lei e Taricone lontano dalle telecamere. Un rapporto che per molti telespettatori dell’epoca appariva come un’infatuazione intensa e promettente, ma che nella realtà ha avuto un epilogo ben diverso.

«Pietro era il classico maschio alfa: forte, sicuro, dominava ogni situazione. Io, al contrario, ero fragile come un bicchiere di cristallo», ha raccontato Cristina. Quella che per il pubblico fu una delle prime storie d’amore da reality, vissuta sotto gli occhi di milioni di italiani, ha lasciato un segno profondo nella Plevani. Tuttavia, al di là delle apparenze, il rapporto tra i due non ha mai avuto un seguito reale. «Speravo potessimo restare amici. Pensavo ci fosse almeno il rispetto per ciò che avevamo vissuto insieme. Invece, da parte sua ho ricevuto solo una profonda indifferenza».

Nell’intervista del 2020, Cristina ha descritto i rapporti con Pietro dopo il programma come “pessimi”. La fine del Grande Fratello non ha portato a un riavvicinamento né a una frequentazione amichevole. Al contrario, Plevani ha sentito chiudersi ogni porta, senza una spiegazione chiara. Il silenzio si è fatto ancora più profondo dopo il tragico incidente in cui Taricone ha perso la vita, nel giugno del 2010, durante un lancio con il paracadute. Dopo la sua morte, racconta Cristina, ci fu una richiesta molto precisa da parte della famiglia dell’attore: «Mi fu chiesto di non nominarlo più pubblicamente. E ho rispettato questa volontà». Da quel momento, l’ex gieffina ha preferito non parlare più di Pietro, lasciando che il suo nome restasse lontano da ogni intervista o dichiarazione. E oggi, dobbiamo rispettare quel silenzio.