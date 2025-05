Cristina Ferrara: età, lavoro, studi, ex fidanzato, dove vive, foto Instagram. Tutto sulla corteggiatrice di U&D

Il trono di Uomini e Donne di Gianmarco Steri si è concluso da qualche settimana e la scelta andrà in onda in prima serata. Secondo le anticipazioni diffuse in rete il tronista romano ha scelto Cristina Ferrara, la meno quotata secondo il pubblico. Per molti Steri era predisposto verso Nadia e l’ha rincorsa più volte, mentre Cristina si è mostrata spesso rigida e fredda. Il tronista le ha contestato di non manifestare il suo interesse e di non essere realmente coinvolta. Alla fine i due hanno trovato la giusta intesa, anche se Cristina non si è mai sentita la preferita.

Davanti agli amici più cari, alla famiglia, e al pubblico in studio Gianmarco, visibilmente emozionato, ha scelto Cristina. Ma chi è la giovane che ha conquistato il cuore del tronista che ha ricevuto più corteggiatrici della storia di Uomini e Donne? Cosa fa nella vita? Originaria di Napoli, Cristina ha 28 anni e vive a Milano da diversi anni dove ha studiato design e si è diplomata in danza. Oggi lavora come assistente in uno studio medico e coltiva diversi interessi e passioni.

Molto attiva su Instagram, ha un profilo ricco di immagini e scatti che la ritraggono nei suo momenti di vita quotidiana. Vanta più di 15 mila followers che sono destinati a crescere vista la popolarità conquistata dopo la partecipazione a Uomini e Donne. Diversi i telespettatori che hanno fatto il tifo per lei e che le hanno riconosciuto di essere una ragazza, decisa e intraprendente. Dal suo account si deduce anche che ama viaggiare, diversi gli scatti che la ritraggono in località di mare e in alcune città estere.

Cristina Ferrara, la scelta di Gianmarco: come ha conquistato il tronista

Cristina è molto amica di Rama Lila, ex corteggiatrice di Jonas, le due sono apparse diverse volte insieme sui social. E grazie ai consigli di Lila Cristina Ferrara ha scelto di partecipare a Uomini e Donne. Esperienza che non ambiva di fare, ma che le ha fatto vivere diverse emozioni. Alla fine è riuscita a conquistare Gianmarco: il loro percorso è stato altalenante e a volte burrascoso e la giovane napoletana ha minacciato più volte di andarsene e di non voler proseguire la conoscenza, certa di non essere la preferita del romano.

In merito ai suoi ex non ci sono notizie. Tuttavia l’ex corteggiatrice è sempre apparsa molto sicura di se e poco incline a farsi condizionare da un rapporto di coppia. L’interesse per Steri è apparso sempre sincero: resta da vedere se la relazione avrà un futuro lontano dalle telecamere.

Silenzio social per Cristina Ferrara: perché è sparita

Nei giorni scorsi Cristina Ferrari è sparita dai social, in molti si sono chiesti il perché di questa scelta e hanno ipotizzato i motivi che l’hanno indotto a tenere questo comportamento. Oggi l’ex corteggiatrice ha dato la sua versione dei fatti e ha spiegato ai fan cosa è accaduto al suo profilo privato.

A quanto pare la sospensione del suo account è legata ad un attacco hacker e non a nulla a che fare con la scelta di Uomini e Donne. La giovane ha recuperato il suo account e ha rassicurato i fans. Ha poi ringraziato tutti per l’attenzione ricevuta e per chi si è preoccupato per lei. Non è successo nulla che la riguarda personalmente, solo dei problemi al sistema, oggi risolti.