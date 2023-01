Cara Sporca… ah no. Questo non un è messaggio indirizzato solo a Sporca, questo è un articolo per tutti i lettori di TvBlog. Spesso nella vita bisogna avere il coraggio di pronunciare verità ruvide, verità che rischiano persino di far male a chi le ascolta. Serve audacia, sfrontatezza, sempre nel segno della verità: no, Cristina Chiabotto non sarà a Sanremo 2023.

Da molti anni, forse da sempre, della ricca e amabile community di TvBlog fa parte Sporca, utente che da molti anni, forse da sempre, ci interroga su una possibile presenza di Cristina Chiabotto sul palco del Festival di Sanremo. Passano gli anni e la risposta, purtroppo per Sporca, ma anche, immaginiamo, per Cristina Chiabotto, è negativa. Non ci sarà.

Nel 2016, intervistata dal quotidiano Libero, l’ex Miss Italia si pronunciò sul tema Sanremo, e non si dica che la stampa non pone le domande che il Paese reclama. E svelò che presenziare sul palco del teatro Ariston rientra nella gamma dei suoi sogni professionali nel cassetto:

Mi piacerebbe molto calcare il palco dell’Ariston magari al fianco di un grande uomo. È uno dei miei sogni, sarei anche pronta a imparare a cantare (ride, ndr).

Non sappiamo se la diretta interessata stia andando avanti con le lezioni di canto, sappiamo che, salvo colpi di scena, anche per l’edizione 2023 di Sanremo, al via martedì 7 febbraio, non ci sarà spazio per lei. Il mondo è ingiusto, il mondo dello spettacolo ancor di più.

Tuttavia, soprattutto nei giorni difficili è importante saper cogliere l’aspetto positivo dell’esistenza: l’assenza di Cristina Chiabotto a Sanremo 2023 darà un senso ai futuri appelli di Sporca e degli altri utenti (nickname diversi da Sporca, ultimamente sulle nostre pagine social è spuntato tale @azzurra3756) che la agognano sul palco più importante della televisione italiana. Noi restiamo qui, pronti ad accoglierne di nuovi. In attesa del grande giorno, abbiamo già preparato la bozza: ‘La grande vittoria di Sporca: Cristina Chiabotto finalmente sul palco di Sanremo!‘.